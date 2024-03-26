澳洲：吐瓦魯新政府同意 繼續履行澳吐安全協議

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲國際發展與太平洋事務部長康洛伊（Pat Conroy）今天表示，太平洋島國吐瓦魯新政府同意不更改與澳洲的安全、氣候和移民協定後，雙方將繼續履行這項協定。

路透社報導，澳洲與吐瓦魯於去年11月簽署的「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定在吐國上月落幕的國會大選中受到質疑。吐瓦魯是由環礁組成的太平洋島國，該國的約1萬1000人正面臨海平面上升的威脅。

吐瓦魯於今年2月舉行國會大選，此後由曾任檢察總長的泰歐（Feleti Teo）出任新總理。在各大強權爭奪南太平洋地緣政治影響力之際，這場選舉受到台灣、中國、美國及澳洲等國密切關注。

在諾魯共和國（Nauru）1月與台灣斷交、轉與北京建交後，吐瓦魯成為台灣僅存的3個太平洋盟邦之一。

康洛伊在國會表示，「吐瓦魯新政府已確認有意願繼續履行好鄰聯盟協定」，並將協議提交國會批准。

康洛伊表示，將與吐國密切合作，以確保其主權受到尊重，「澳洲承諾協助吐瓦魯應對重大天災、流行病疫情或軍事侵略。一切將取決於吐國對相關援助的請求」。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130326