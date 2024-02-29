吐瓦魯總理：對台關係無重大問題 專注發展沒空論戰

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（中央社吐瓦魯富納富提29日綜合外電報導）友邦吐瓦魯新任總理泰歐指出，他的政府將會專注這個太平洋島國面臨的「諸多國家發展重大優先要務」，而不是讓外界消耗精力的台灣關係論戰。

泰歐（Feleti Teo）昨天告訴包括法新社在內的一小群新聞機構，他的政府將會「集中精力處理吐瓦魯的重大優先要務」。

他強調，「除非這段關係出現什麼重大問題」，否則不值得花時間「針對這段關係進行評估和調查」。

「截至目前為止，沒有需要立刻跟台灣探討的任何重大問題。」

台灣目前有12個邦交國，人口1萬1000人的吐瓦魯是其中之一。

今年稍早吐瓦魯國會大選期間，一名資深議員提出新政府可能外交轉向與中國建交，引發關注。

由於吐瓦魯在經濟和氣候變遷議題上面臨諸多挑戰，泰歐強調，有「諸多國家發展重大優先要務」得去思量，而不是地緣政治博弈。

泰歐指出，他也「無意取消」與澳洲的一項具指標意義氣候和安全協定，但確實想要取消這項協定若干面向。

兩國去年11月簽署這項條約，一旦吐瓦魯公民的家園在太平洋消失，他們將有到澳洲生活的權利。

吐瓦魯由9座珊瑚礁島組成，其中兩座大體上已經沉入海中，氣候科學家擔心整個群島未來80年內將會變得不宜居住。

上述協定要求澳洲於吐瓦魯面臨天災、疫情流行和「軍事侵略」時，予以保護。但它也讓澳洲對吐瓦魯與他國簽署的國防協議有發言權，在吐瓦魯國內引發有損主權疑慮。

泰歐說：「政府對此一條款感到擔憂，因為這使吐瓦魯主權獨立存在疑慮。」

他表示，前政府倉促締結這項協定，但他有信心會跟坎培拉當局更新協定。

「考量到吐瓦魯的主權獨立性，吐瓦魯政府希望針對那些特定條款與澳洲重啟談判。」（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1130229