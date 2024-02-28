吐瓦魯重申與台特殊邦誼 盼與澳洲協商安全協議

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）根據吐瓦魯政府發布的聲明，上月大選選出的新政府重申與台灣的特殊邦誼，新政府並希望與澳洲就去年簽定的安全協議進行對話。

路透社報導，吐瓦魯政府在聲明中說：「新政府希望重申對吐瓦魯與中華民國台灣之間長期、持久特別關係的承諾。新政府有意重新評估能強化和提升（雙方關係）的選項，締造更長久、持續、互惠的關係。」

在各大強權爭奪南太平洋地緣政治影響力之際，吐瓦魯上月舉行了受到台灣、中國、美國與澳洲密切關注的大選，曾任檢察總長與漁業官員的泰歐（Feleti Teo）26日當選為新任總理。

吐瓦魯是人口約有1萬1200人的太平洋島國，在諾魯上月與台灣斷交並轉與北京建交後，吐瓦魯成了台灣僅存的3個太平洋盟邦之一。北京曾承諾給予吐瓦魯更多發展援助。

這份稱為新政府「優先事項聲明」（Statement of Priorities）的文件，也支持去年11月與澳洲簽定的安全與移民協定「好鄰聯盟」（Falepili Union）的原則，但坦言對這項協議的透明度存有疑慮。

這項協議允許每年讓多達280名吐瓦魯人移民，但允許澳洲審查吐瓦魯安全安排的條款遭受批評。吐瓦魯交通、能源、通訊和創新部長柯飛（Simon Kofe）呼籲12月時重新協商這項協議。

澳洲外交部發言人表示：「澳洲準備與總理泰歐和他的政府針對他們概述的優先事項進行接觸。澳洲樂見吐瓦魯重申支持澳吐好鄰聯盟協定（Australia-Tuvalu Falepili Union）的廣泛原則與目標。」

台灣駐吐瓦魯大使館表示，大使林東亨今天出席了吐瓦魯新政府宣誓就職儀式。外交部次長田中光不久後也將訪問吐瓦魯。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130228