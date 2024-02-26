吐瓦魯選出新總理 新政府稱與台灣關係穩固

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（中央社吐瓦魯首都富納富提25日綜合外電報導）南太友邦吐瓦魯數星期前舉行國會大選，並於今天確認由前檢察總長泰歐（Feleti Teo）出任新總理，將牽動台吐關係。

台灣駐吐瓦魯大使林東亨告訴法新社，他從新任總理得到保證，對方稱台吐關係「穩固、持久且永恆」，打破吐瓦魯選後可能轉向北京的傳聞。

林東亨參加泰歐獲提名為總理的儀式後說：「我受邀與全體國會議員和總理當選人午宴，與對方所有人都講上話並獲全部人保證。」他還說已獲新政府保證台吐關係「穩固、堅實、經久且永恆」。

林東亨說：「選前謠言滿天飛，都是些假消息。也許是中國在背後散播選後吐瓦魯會跟諾魯一樣琵琶別抱。」他並形容與泰歐是非常好的朋友，彼此很熟。

吐瓦魯電視台（Tuvalu.TV）指出，當地於25日的總理提名截止期限當天完成作業。由於僅泰歐一位提名人，因此依據吐國憲法宣布出任總理。

吐瓦魯國1月26日舉行國會大選，選出16位國會議員。法新社今天引述吐國政府秘書帕納帕（Tufoua Panapa）的話表示，在國會議員一致支持下，由曾任檢察總長的泰歐出任總理。

吐國議員柯飛（Simon Kofe）今天在社群媒體發文說，泰歐將於本週稍晚與部會首長一起宣誓就職。

吐瓦魯是台灣在南太的3個邦交國之一，先前外界有臆測吐瓦魯可能考慮與北京當局建立雙邊關係，觀察人士將注意泰歐會否拋出重新思考相關政策的議題。

在泰歐之前擔任總理的拿塔諾（Kausea Natano）一向友台，但他在上個月的大選丟掉議席。

大選之前，時任吐瓦魯財長的潘恩鈕（Seve Paeniu）曾提出吐國檢討與台關係的想法。

加州州立大學（California State University）太平洋研究（Pacific Studies）助理教授馬利納西奧（Jess Marinaccio）表示，目前不清楚泰歐對台北或北京的立場為何，因為他對此一直「守口如瓶」，現在談論泰歐是否檢討與台灣的關係還為時過早。

馬利納西奧說：「我不認為誰會曉得，畢竟泰歐在政府的時間並不長。他最後一個（政府）職位是檢察總長，之後開始在國際間工作。」

馬利納西奧表示，泰歐擔任過的幾個職位因都有必要與各國打交道，當中有些與台有邦交有些則無，在這方面必須做到四平八穩，也就不能表達意向，從而外界無法得知他立場傾向。

馬利納西奧表示，國際關係會是泰歐新政府優先要務之一，「他們絕對會討論此事，也將選出高級專員和使節，所以台灣（議題）將會入列」「將與氣候變遷、與當地覆蓋率不太理想的電信問題一樣，被列為優先要務」。

部分吐瓦魯的議員也呼籲重新檢討去年11月與澳洲簽署的一份協議，內容包含允許澳洲審查吐瓦魯的警察、港口及吐國與他國電信合作，換取澳洲對吐瓦魯的國防保證並允許當地受海平面上升威脅的公民遷移。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1130226