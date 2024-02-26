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吐瓦魯國會議員泰歐當選總理 法新：與台灣關係暫回穩
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吐瓦魯國會議員泰歐當選總理 法新：與台灣關係暫回穩

2024/2/26 09:16（2/26 09:50 更新）
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吐瓦魯政府秘書處25日告訴法新社，吐國國會議員已推舉泰歐為新任總理。（圖取自維基共享資源；作者KEAB，CC BY-SA 4.0）
吐瓦魯政府秘書處25日告訴法新社，吐國國會議員已推舉泰歐為新任總理。（圖取自維基共享資源；作者KEAB，CC BY-SA 4.0）
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（中央社吐瓦魯首都富納富提25日綜合外電報導）吐瓦魯政府秘書處今天告訴法新社，吐國國會議員已推舉泰歐為新任總理。一月底舉行的大選一度讓吐瓦魯與台灣關係出現隱憂，而目前看似已然回穩。

吐瓦魯官員表示，前檢察總長泰歐（Feleti Teo）獲得上月當選的16名國會議員一致支持。

吐國議員柯飛（Simon Kofe）在社群媒體發文祝賀泰歐當選總理。

柯飛說：「這是我國史上首度在無人反對的情況下選出總理。」

泰歐是吐瓦魯第一任檢察總長，過去10年一直擔任高階區域漁業官員，以及中西太平洋漁業委員會（WCPFC）秘書長，在該地區最大收入來源漁業領域擁有豐富經驗。

泰歐尚未公開他在吐瓦魯與台灣關係的立場，也未說明他在吐國與澳洲簽署安全與移民協議的態度。

吐瓦魯是台灣12個友邦之一，人口約1萬1200人，分布於9個環狀島礁。早前有人猜測，這個太平洋島國可能考慮與中國建立關係。

吐瓦魯也預計在今天敲定內閣部會首長。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130226

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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