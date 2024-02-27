吐瓦魯選出新任總理 外交部將邀請出席520就職典禮

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）友邦吐瓦魯選出新任總理泰歐並組成新政府，外交部今天表示，外交部次長田中光將以總統特使身分率團出訪吐國表達祝賀與支持；至於是否邀請泰歐出席520總統就職典禮，他說，外交部將配合總統府邀請吐國新政府高層組團出席。

吐瓦魯舉行國會大選，並確認由前檢察總長泰歐（Feleti Teo）出任新總理，外界關注是否牽動台吐關係。外交部發言人劉永健今天在例行記者會上表示，外交部第一時間發布新聞稿表達誠摯賀忱。

劉永健說，台灣駐吐瓦魯大使林東亨第一時間代表台灣政府與民眾，向吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Falani）及新任總理泰歐表達祝賀，並轉致總統蔡英文賀電。

劉永健表示，外交部次長田中光也將以總統特使身分於近期率團出訪吐國，表達台灣對吐國新政府的祝賀及支持。

他說，泰歐的立場友台，選前、選後都堅定支持台吐外交關係，與台灣合作互動密切，曾擔任吐國檢察總長，且多次訪問台灣。

至於是否邀請泰歐出席520新任總統就職典禮，劉永健說，外交部將配合總統府邀請吐國新政府高層組團出席。

先前外界臆測吐瓦魯可能考慮與北京建立關係，駐吐瓦魯大使林東亨告訴法新社，他從新任總理得到保證，對方稱台吐關係「穩固、持久且永恆」，打破吐瓦魯選後可能轉向北京的傳聞。（編輯：翟思嘉）1130227