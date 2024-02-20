日本國會圖書館標台灣為中國省分 外交部要求更正

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）日本國會圖書館錯標台灣為中國省分，外交部今天表示，注意到英文版網頁上的錯誤，已指示駐日代表處提出嚴正抗議，聲明中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，要求日本國會圖書館更正錯誤。

日本國會圖書館的英文搜尋網頁（NDL SEARCH），近日被民眾發現其會員登錄的居住國選項中，將「台灣」標為「中國台灣省」；在日台僑團體致函國會圖書館館長吉永元信表達嚴正抗議。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會回應媒體提問時表示，日本國會圖書館日文版網頁正確標示「台灣」二字，但英文版網頁錯誤標示「中國台灣省」。

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劉永健表示，外交部已注意到英文版網頁上的錯誤，並立即指示駐日代表處向該圖書館提出嚴正抗議，聲明中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，要求圖書館更正錯誤。

日本國會圖書館是日本唯一隸屬於國會的國立圖書館，館藏提供國會議員和官員調查研究使用，也提供給一般民眾利用。近年國會圖書館推動館藏數位化，並開放網路服務，同時因受到疫情影響加速數位化，今年1月15日起開放全新的「國立國會圖書館搜尋」（NDL SEARCH）服務，但有民眾反映台灣的標示被誤標。（編輯：林淑媛）1130220