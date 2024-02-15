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台旅客越南富國島被丟包 王國材：最重可罰年代旅遊停業3個月
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網紅晚安小雞涉造假遭逮捕 外交部：尊重柬埔寨司法

2024/2/15 12:43
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（中央社記者游凱翔台北15日電）網紅「晚安小雞」因涉嫌拍攝造假影片，損害柬埔寨形象遭柬國警方逮捕。外交部今天表示，尊重柬警、司法單位調查審理，駐外館處也會協助確保民眾在當地受到公平的司法程序及合理對待，並提供必要協助。

另外，針對印尼大選結果，劉永健表示，台灣與印尼雙邊關係友好，近年兩國在經貿、農業、教育領域交流密切，外交部持續密切關注相關發展，並與新政府在既有良好基礎上深化交流合作。

網紅「晚安小雞」因涉嫌拍攝造假影片，損害柬埔寨形象遭柬國警方逮捕。柬警表示，「晚安小雞」發布自導自演的造假影片，故意損害柬埔寨形象聲譽，從入境柬埔寨機場時便故意製造話題，故意引導網友對柬埔寨產生誤解。

外交部上午舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交部及駐外館處均未接獲當事人、家屬聯繫尋求協助。

劉永健強調，有關網紅「晚安小雞」遭柬警逮捕及後續情形，外交部尊重柬警、司法單位調查審理，駐外館處也會協助確保民眾在當地受到公平的司法程序及合理對待，並提供必要協助。（編輯：林淑媛）1130215

#柬埔寨
#劉永健
#外交部
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