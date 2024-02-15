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索羅門在野黨人士盼與台灣復交 外交部：認真看待

2024/2/15 12:55
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（中央社記者游凱翔台北15日電）索羅門媒體報導，索國政治人物肯尼羅瑞盼審視與中國簽訂的安全協議，並尋求與台灣復交。外交部今天回應，台灣一向以開放的態度誠心與各國來往，任何有助於拓展國際空間地位，外交部都會認真看待。

2019年與台灣斷交的索羅門群島，預計於今年4月17日舉行全國大選，在各政黨展開一系列競選活動之際，索國與中國的安全關係成為關鍵議題。

「索羅門星報」（Solomon Star）報導，索國在野黨聯合民主黨（UDP）政治人物肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）表示，他希望審視與中國簽訂的安全協議，並尋求與台灣復交。

外交部上午舉行例行記者會，發言人劉永健對此回應，台灣一向以開放的態度誠心與各國來往，任何有助於提升台灣國際地位、拓展國際空間，外交部都會認真看待。

媒體關切，若對方提出同時與北京和台灣維持邦交關係，台灣是否可以接受。劉永健指出，台灣跟其他國家發展關係不會有預設前提。（編輯：謝佳珍）1130215

#台灣
#劉永健
#外交部
#索羅門
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