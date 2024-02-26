外交部：誠摯祝賀友邦吐瓦魯選出新任總理泰歐

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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天表示，友邦吐瓦魯今天順利選出新任總理泰歐（Feleti Teo），並正式組成新政府，外交部表達誠摯祝賀，並指出，台吐建交45年來邦誼穩固，將奠基過去合作豐碩成果，共推印太區域和平穩定。

外交部上午發布新聞稿指出，台灣駐吐瓦魯大使林東亨代表台灣政府與民眾，向吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Falani）及新任總理泰歐表達誠摯祝賀，並轉致總統蔡英文賀電；外交部政務次長田中光也將以總統特使身分於近期率團出訪吐國，以示台灣對吐國新政府的祝賀及支持。

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外交部表示，泰歐的立場友台，曾多次訪台。他表示台吐兩國邦誼穩固，支持台吐外交關係是長期以來吐國各界的共識，兩國政府未來將持續攜手推動各項實質合作，以創造雙方民眾福祉，吐國也將持續秉持一貫立場堅定支持台灣擴大國際參與。

外交部也強調，台吐建交45年來邦誼穩固，雙方關係建立在民主、自由、尊重人權及法治的普世價值基礎上，密切友好。台吐兩國未來仍將奠基於過去合作豐碩成果，持續攜手並進，共同推動印太區域和平、穩定、繁榮與發展。（編輯：蘇志宗）1130226