天候惡劣 友邦吐瓦魯新科議員無法搭船抵首都選總理

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）台灣友邦吐瓦魯的總理選舉結果已延宕2週。由於天候惡劣海象不佳，外島的新科議員無法搭船前往首都選出新總理，凸顯出氣候變遷是這個太平洋島國的首要政治議題。

吐瓦魯親台總理拿塔諾（Kausea Natano）在1月26日的大選中失去議席。在南太平洋的地緣政治角力下，吐瓦魯的選舉受到台灣、中國、美國和澳洲的密切關注。

路透社報導，吐瓦魯16名新科國會議員將投票選舉總理，但惡劣的天候狀況，包括預測達4公尺的大浪，導致船隻無法駛往首都富納富提（Funafuti）。

選委會主委帕納帕（Tufoua Panapa）今天告訴路透社，還有4名國會議員當選人困在外島，目前不可能如期選舉總理。

富納富提港（Funafuti Port）代理主任皮拓伊（Taasi Pitoi）透過電話告訴路透社，受到西風影響，船隻無法靠近碼頭。滿潮讓問題雪上加霜。

科學家預測，至2050年，富納富提可能會被潮汐淹沒，吐瓦魯已與澳洲達成協議，允許其人口逐步遷移至澳洲，但也在尋求緊急行動來加強其海岸堤防。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1130213