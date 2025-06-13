台灣與歐盟助友邦 國合會協助智慧農業落地吐瓦魯

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（中央社記者吳書緯台北13日電）財團法人國際合作發展基金會表示，駐吐瓦魯國技術團首度成功爭取歐盟資金，推動台吐農業合作計畫，將自台灣引進智慧精準灌溉控制系統等設備，滿足吐國首都富納富提（Funafuti）的人口增長，滿足當前糧食需求。

國合會副秘書長謝佩芬表示，近年吐國因氣候變遷而獲得國際關注，倘能在南太島國建立台灣農業科技示範點，成功輸出台灣優勢領域智慧解決方案，將會是台灣科技走向世界的一大步，亦能實現外交部長林佳龍「榮邦計畫」的精神，與吐瓦魯互惠共榮，並達成吐國民眾能每日攝取健康飲食的目標。

國合會今天透過新聞稿表示，駐吐瓦魯技術團首度成功爭取歐盟資金，將推動台吐農業合作計畫，台灣技術團與吐瓦魯自然資源部今天在技術團快樂友誼農場完成「共同運用歐盟資金30萬澳幣合作備忘錄」的簽約儀式，由技術團團長郭勤建與吐國自然資源發展部次長佩雷沙拉（Scott Pelesala）共同簽署。

國合會表示，駐吐瓦魯大使林東亨、吐國自然資源發展部長提阿法（Sa'aga Talu Teafa）、農業局長羅納（Matio Lonalona）、歐盟吐瓦魯椰子復育計畫財務顧問均出席見證。

佩雷沙拉致詞表示，國合會技術團長期深耕吐國、協助農業發展的成效有目共睹，今年將結合台灣技術團的先進技術與歐盟資金，來協助吐國擴大蔬菜生產，持續提升當地人民對蔬果的攝取，改善健康。

林東亨表示，期盼透過歐盟資金採購的台灣農業科技設備，能為技術團及友誼農場帶來更好的發展。

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針對合作契機，國合會說明，歐盟駐太平洋代表團2月赴吐瓦魯考察，參訪友誼農場期間，對農場環境、栽培、防蟲、有機堆肥技術等整體運作留下深刻印象，同時也對台灣長年協助吐國提升農業產量與糧食安全等表示肯定，並進一步討論應用智慧灌溉、水耕與立體栽培等科技在吐瓦魯合作推動的可能性。

為深化與吐國的合作，技術團提出「智慧農業科技導入計畫」，未來將運用歐盟提供吐國政府的資金，在友誼農場闢建一座立體農場示範區，自台灣引進智慧精準灌溉控制系統、管耕立體栽培設施、其他有機資材及簡易雞舍等4大項目，用以生產栽培期短且可鮮食的萵苣、芝麻葉等生菜，加上農場既有的蔬菜，以因應吐國富納富提（Funafuti）的人口增長，滿足當前糧食需求。（編輯：翟思嘉）1140613