吐瓦魯疑遭誤納36國禁入名單 尋求美國書面確認

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（中央社雪梨2日綜合外電報導）美國稍早顯然錯誤地將吐瓦魯列入36個面臨美國簽證禁令國家的名單之中，如今這個太平洋小國正尋求書面文字，保證其公民不會被禁止入境美國。

路透社報導，美國國務卿盧比歐（Marc Rubio）上個月簽署的外交備忘錄顯示，美國正考慮將旅行限制擴大到36個國家，其中包括3個太平洋島國。美國先前已禁止12個國家的公民入境。

這份備忘錄顯示，名單上的國家將有60天時間採取補正措施。

此一消息在吐瓦魯引起極大關注。吐瓦魯人口1.1萬，正面臨海平面上升威脅，1/3居民已申請澳洲的氣候移民簽證。科學家預測它將被上升的海平面淹沒。

吐瓦魯駐聯合國大使法雷佛（Tapugao Falefou）表示，美國1名官員向他表示，吐瓦魯被列入名單是「美國國務院行政與系統性錯誤」。

吐瓦魯政府在聲明中說，尚未收到任何關於公民遭美國限制入境的正式通知，美國駐斐濟大使館也向其保證，這是「系統性錯誤」。

吐瓦魯外交、勞工和貿易部在一份聲明中表示：「美國大使館口頭保證，目前對吐瓦魯公民進入美國沒有任何限制，華盛頓當局正在審查此事。」

聲明還補充說，吐瓦魯正尋求「正式書面確認，並將繼續與美國政府交涉，以確保吐瓦魯人不會受到不公平的影響」。

美國熟悉簽證政策，但未獲授權公開發言的官員表示：「目前尚未作出任何決定，任何猜測都為時過早。」

這位官員補充說：「吐瓦魯的公開聲明，曲解並忽略了美國對來自吐瓦魯旅客的一些合理顧慮。」

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備忘錄中所列其他太平洋島國是萬那杜與東加王國。

東加媒體報導，東加政府已收到美國官方警告並正研擬回應；萬那杜政府則尚未回應置評請求。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140702