國合會自製影片 展現協助太平洋友邦推動低碳農業

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（中央社記者吳書緯台北2日電）國合會今天推出「榮邦之路─太平洋三友邦的綠色未來」自製影片，展現國合會協助太平洋友邦帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島推動低廢、低碳農業的成果，描繪台灣技術團透過科技協助友邦邁向永續未來。

國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬說明，「榮邦之路─太平洋三友邦的綠色未來」影片不僅展現台灣在永續農業與潔淨能源技術的實力，更強調這段合作關係所累積的深厚友誼與信任，希望透過此一影片，讓更多民眾了解台灣太平洋友邦在氣候變遷下所面臨的嚴峻挑戰，以及國合會如何透過合作計畫，將台灣低碳、低廢的最新科技帶入友邦國家。

財團法人國際合作發展基金會（國合會）今天發布新聞稿指出，太平洋島國普遍國土面積狹小、土壤沙質化、耕作條件受限，加上氣候變遷與海平面上升等挑戰，使得糧食安全問題日益嚴峻。

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為此，國合會駐地技術團隊導入低碳、低廢技術，於帛琉進行太陽能水產養殖、於吐瓦魯推動節水農耕與營養教育，以及於馬紹爾群島執行永續畜牧與資源循環利用，以發展韌性農業，強化糧食自給能力。

針對國合會導入的各項永續技術，帛琉漁業局水產養殖科科長威廉斯（Cherelle Williams）於影片中表示，自從國合會安裝新的太陽能系統後，水產養殖中心變得更加穩定且具成本效益。（編輯：林興盟）1140502