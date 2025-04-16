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3部會協力 台灣與吐瓦魯簽署勞工、船員認證協定

2025/4/16 15:07
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）吐瓦魯副總理倪樂索尼率團訪台，與外交部長林佳龍共同見證台吐簽署勞工以及船員認證協定，林佳龍15日於晚宴表示，外交部、勞動部、交通部共同促成兩協定，彰顯「部部都是外交部」。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍15日在台北賓館會晤，晚間宴請吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）伉儷訪團一行，並共同見證台吐簽署「勞工合作協定」及「承認船員所持訓練與適任證明文件協定」。

外交部說明，兩項協定分別由勞動部長洪申翰及交通部長陳世凱與吐國外交、貿易及勞工部長帕納帕（Paulson Panapa，另譯：帕納巴）簽署，深化兩國在勞工、漁業、船員認證等相關領域交流合作。

林佳龍於晚宴致詞時表示，歡迎倪樂索尼訪團來訪，並感謝吐國政府長期堅定支持台灣的國際參與，在各大國際場域為台執言。

林佳龍提到，特別感謝勞動部、交通部與外交部共同合作，促成這次台吐簽署兩項協定，除強化台吐兩國合作外，也是台灣「總合外交」所倡議「榮邦計畫」的具體實踐，彰顯「部部都是外交部，人人都是外交官」的精神。

林佳龍強調，外交部積極整合政府各部門及民間多元力量，公私協力，以整體國力深化台灣與各友邦的合作，未來將持續與吐國政府攜手開拓兩國多元領域交流，促進兩國人民福祉及經濟繁榮。

倪樂索尼致詞時表示，台吐建交46年來攜手應對諸多挑戰，也創造許多機會，在醫療衛生、農業、教育及基礎建設等領域密切合作。台灣與吐瓦魯的邦誼奠基在自由及民主之上，兩國情誼深厚如同家人。

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倪樂索尼也說，代表吐國政府及人民誠摯感謝台灣長期協助吐國國家發展，並表示將持續堅定支持台灣的國際參與，期許台吐齊心協力，攜手共進，讓兩國邦誼成為世界典範。

外交部說明，晚宴賓客包括衛福部政次林靜儀、勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌、農業部漁業署副署長林頂榮，交通部航港局局長葉協隆、國合會秘書長黃玉霖及企業界代表等，雙方就醫療衛生、氣候變遷調適及農漁業合作等議題廣泛交換意見。（編輯：翟思嘉）1140416

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