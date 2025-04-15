賴總統送鞋給吐瓦魯學童 台灣鞋廠共襄盛舉拚外交

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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統府發言人郭雅慧今天說，總統賴清德去年出訪吐瓦魯時拜訪Nauti小學，觀察到熱情跳舞歡迎的小學生，多數沒有穿鞋，回國後因此低調購買1000雙台灣製鞋，台灣鞋廠共襄盛舉；兩國往來如家人般的真摯情誼，讓台吐外交充滿人情味。

總統賴清德去年出訪吐瓦魯，注意到許多孩子赤腳或穿著夾腳拖，賴總統回台後，特別挑選MIT的洞洞鞋送給孩子們，這份跨越7035公里的禮物，今年3月送到孩子們手中。賴總統今天接見吐瓦魯訪團，吐國副總理倪樂索尼（Panapasi Nelesone）提到此事並向賴總統致謝，賴總統回以熱情笑容。

郭雅慧今天受訪還原贈鞋起源指出，賴總統到訪吐瓦魯，前往當地Nauti小學參訪，學生以傳統舞蹈表演熱烈歡迎。

郭雅慧透露，賴總統一邊鼓掌一邊入場，眼尖注意到，熱情唱歌笑容熱情的小學生們，多數都是赤腳在跳舞，當下他轉頭詢問身旁的吐國教育部長何羅納（Hamoa Holona），得知當地家庭受限經濟條件，多數孩子赤腳上學，加上吐瓦魯屬溼熱海洋性熱帶氣候，常常下雨，遇上泥土地與基礎設施落差，地面處處積水、孩子因此習慣赤腳涉水，因而容易受傷，贈鞋心意於此悄悄萌芽。

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郭雅慧說明，出訪結束後，賴總統隨即請相關單位著手辦理，希望找到好穿透氣又能防水的台灣製鞋子。相關單位幾經聯繫、審核、議價等程序，終於拍板定案。美事能成的背後還有一個插曲。台南鞋廠得知該批鞋子用途後，豪氣表示願為國家外交一同出力，負擔一半費用，可以說是政府與民間協力共同為台灣拚外交。為此，賴總統於今年農曆春節期間，特意低調前往鞋廠致謝。

郭雅慧提到，台灣與吐瓦魯在產業經濟、醫療衛生、國家安全等議題，長年緊密合作、互惠互助，包括世界衛生大會（WHA）、聯合國大會（UNGA）、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC），以及國際民航組織（ICAO）等國際場合，吐瓦魯都以具體行動支持台灣。吐國衛生部長那達士（Tuafafa Latasi）也公開呼籲，應邀請台灣以觀察員身分參與WHA，並接納台灣參與世界衛生組織（WHO）活動等，展現挺台力道。（編輯：張若瑤）1140415