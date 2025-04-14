吐瓦魯副總理訪台 將見證台吐簽署勞工合作協定

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）吐瓦魯副總理倪樂索尼今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德，並與外交部長林佳龍共同見證台吐簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於勞工合作協定」。

外交部上午發布新聞稿指出，吐瓦魯副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）應台灣政府邀請，率團於14日至18日訪台，此行是倪樂索尼上任後首度訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團成員包含外交、貿易及勞工部長帕納帕（Paulson Panapa，另譯：帕納巴）及公共工程、基建發展及水資源部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）等，訪團一行於14日上午抵台，外交部常務次長陳立國代表政府接機。

外交部說，倪樂索尼訪台期間將晉見總統賴清德，會晤外交部長林佳龍，並與林佳龍共同見證台吐簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於勞工合作協定」及「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府關於在 1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約架構下承認在中華民國（台灣）籍船舶服務之船員所持訓練與適任證明文件協定」，開拓兩國在相關領域的合作。

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外交部提及，倪樂索尼也將拜會經濟部、財政部及財團法人國際合作發展基金會等機關，就有關議題深入交流討論。

外交部表示，台吐建交迄今邁入第46年，兩國邦誼篤睦友好，吐國政府長期堅定支持台灣國際參與，雙方在氣候變遷、資通訊、農漁業、潔淨能源、醫療衛生等領域密切合作，未來台吐將續攜手合作，共同促進兩國人民福祉及印太地區穩定及繁榮。（編輯：謝佳珍）1140414