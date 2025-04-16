加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
淘寶登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬、限期未改正可要求撤資
首頁 / 國際
吐瓦魯大選
新聞專題
吐瓦魯大選2/54
首頁 / 國際

吐瓦魯啟用首批ATM 開啟金融現代化新篇章

2025/4/16 13:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社富納富提15日綜合外電報導）太平洋島國吐瓦魯向金融現代化邁進，在首都富納富提（Funafuti）的吐瓦魯國家銀行（National Bank of Tuvalu）總部啟用首批自動提款機（ATM）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，今天的啟用儀式對擁有1.2萬人口的吐瓦魯來說，代表一個歷史性轉折，吐瓦魯此前從未有過電子銀行服務。總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）、總督、傳統領袖、國會議員以及來自外交和商界的代表出席這場活動，慶祝吐瓦魯邁向期待已久的金融現代化。

吐瓦魯此前所有銀行業務均以現金交易。在發薪日，員工必須在銀行排隊領取薪水，通常會造成大排長龍，且銀行在下午2時關門後就無法再提供服務。日常的購物、旅館住宿和服務交易幾乎完全依賴現金。

泰歐在主題演講中說：「今天不僅是個大日子，也具有歷史意義，銀行在服務層面，以及策略方向邁入全新的時代。」

吐瓦魯國家銀行總經理泰歐（Siose Penitala Teo）在總部接受「衛報」採訪時表示，2021年啟動ATM和銷售點設施計畫，總成本超過300萬澳元（新台幣6180萬元）。

google news透過 Google News追蹤中央社

目前，這些ATM僅能使用預付卡。總理泰歐表示，客戶必須先辦好預付卡才能使用ATM。

吐瓦魯國家銀行計劃接下來推出吐瓦魯發行的簽帳金融卡，並以提供Visa簽帳金融卡及可用於國際旅行及線上購物的信用卡為最終目標。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140416

#ATM
#英國
#衛報
#吐瓦魯國
吐瓦魯大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統送鞋給吐瓦魯學童 台灣鞋廠共襄盛舉拚外交
66
更多編輯台推薦新聞：