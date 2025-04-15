賴總統跨7035公里送學童洞洞鞋 吐瓦魯副總理致謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統賴清德去年出訪吐瓦魯，注意到許多孩子赤腳或穿著夾腳拖，賴總統回台後，特別挑選MIT的洞洞鞋送給孩子們，這份跨越7035公里的禮物，今年3月送到孩子們手中。賴總統今天接見吐瓦魯訪團，吐國副總理倪樂索尼提到此事並向賴總統致謝；賴總統回以熱情笑容。

賴總統下午在總統府接見吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone），賴總統提到，去年他訪問吐瓦魯時，雙方曾交流，很高興今天再次見面。

賴總統說，吐瓦魯國的文化以及人民的熱情令人難忘，吐瓦魯對台灣的支持，也讓人非常感動，藉此機會他要感謝吐瓦魯國過去數十年堅定支持台灣的國際參與，兩國像家人一樣在國際上相互扶持，共同做出貢獻。

賴總統表示，日前他接受吐瓦魯新任駐台特命全權大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）呈遞到任國書，期待台灣和吐瓦魯持續深化雙邊關係，這次倪樂索尼來訪就是重要的一步，兩國將簽署勞工合作協定以及承認船員所持訓練與適任證明文件協定，讓合作層面更廣，關係也將更密切。

賴總統說，台灣和吐瓦魯國都是海洋國家，也共享民主自由的價值，無論是在維護海洋資源或是因應氣候變遷、威權主義的挑戰，兩國都是肩並肩的夥伴，希望促進太平洋地區的和平、繁榮、發展。

總統認為，現在兩國在農業、醫療、教育以及資通訊科技等各領域都有豐碩的合作成果，期待在倪樂索尼以及訪賓們支持之下，能夠繼續以更多策略，為兩國邦誼開啟新的篇章，也一起為區域發展做出更具體、更多貢獻。

隨後致詞的倪樂索尼提到，吐瓦魯政府非常感謝台灣給予支持，深化雙邊關係；他說，兩國雙邊關係是基於相互尊重、共同價值以及對於永續發展的未來願景；他希望兩國的夥伴關係能持續成為在太平洋地區雙邊合作以及團結的燈塔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，倪樂索尼特別感謝台灣送給吐瓦魯小學生的996雙鞋子，他知道這是賴總統特別去購買，感謝台灣對吐瓦魯年輕學童的支持；賴總統回以熱情的笑容。

賴總統今年3月時曾透過臉書貼文表示，去年出訪吐瓦魯時，孩子們用熱情舞蹈迎接訪團，他注意到當時許多孩子都是赤腳或是穿夾腳拖，回到台灣後，他挑選Made in TAIWAN 的洞洞鞋，希望它們適合當地氣候，也讓孩子們穿得舒適、自在，這份跨越7035公里的禮物，終於送到孩子們手中。（編輯：黃國倫）1140415