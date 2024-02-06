駐澳代表：中國收買吐瓦魯媒體散播假訊息

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（中央社記者楊淳卉雪梨6日專電）台灣與吐瓦魯邦交受關注。駐澳洲代表徐佑典接受澳媒專訪表示，對台吐邦誼有信心，也已搜集大量證據，中國試圖收買吐國媒體代理人散播錯假訊息，破壞台吐邦誼。

徐佑典接受接受澳洲廣播公司（ABC）專訪，報導昨以「儘管北京試圖『誘拐』太平洋島國支持，台灣駐澳代表捍衛台吐關係」（Despite Beijing’s attempts to ‘lure’ more support in the Pacific, Taiwan’s top diplomat in Australia backs ties with Tuvalu）為題刊登。

台灣與諾魯於1月15日斷交後，也傳出南太平洋友邦吐瓦魯在1月26日國會改選後，可能重新檢視與台吐關係。吐瓦魯至今尚未開會決定新總理人選，預期最快在本月底出爐。

吐瓦魯前財長潘恩鈕（Seve Paeniu）及前吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）均為可能新任總理人選。ABC報導並引述中央社專訪索本嘉發言指出，若他出任總理，台吐關係不會有任何改變。

徐佑典向澳洲媒體表示，儘管中國試圖誘使吐瓦魯仿效諾魯外交轉向，不過，台灣與吐國新當選16名議員中之多數議員關係友好，對於台吐邦誼頗具信心。

徐佑典說，此外，台灣也已蒐集中國方面想設法收買吐國政客與媒體之大量證據，足證中國盼藉收買吐國媒體代理人散播錯假訊息，以破壞台吐邦誼。

此外，澳洲政府在台灣與諾魯斷交、及傳出台吐邦交危機時，皆回應「外交承認是太平洋島國之主權決定」，澳洲政府的發言也引起討論。

對此，徐佑典表示，台灣盼澳洲對台澳在太平洋之雙邊合作更加公開（outgoing），但台灣也瞭解澳洲有其政策與考慮，台灣完全尊重澳洲在公開場合之發言與行為，持續致力深化雙邊實質交流，並續鼓勵澳洲更公開談論台澳合作。

徐佑典說，盼台澳在太平洋區域更廣泛地共享情資，並表達台灣以正式成員或觀察員加入藍色太平洋夥伴（PBP）之意願，台灣為太平洋區域之利益相關方，自盼參與PBP討論，並做出實質貢獻。

任職於澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）指出，從純戰略角度觀之，太平洋島國與台灣建交可有效阻止中國日益擴張太平洋之安全與戰略地位。澳洲與美國雖盼島國維持與台建交，但澳洲、美國自身只承認中國，難以指責島國選擇外交轉向。

索拉指出，澳洲主要關注並非太平洋島國是要承認台灣或中國，而是這些國家如何管理與中國之關係。澳洲十分擔憂中國與索羅門簽訂安全協定事件，再次發生在其他島國上。

澳洲外交貿易部（DFAT）發言人聲明表示，澳洲政府重視與包含台灣在內等發展夥伴之援外協調，期降低資源重複投入，並發揮各自援外投資之最大效果，以確保各方之發展計畫確實回應太平洋優先事項。（編輯：陳承功）1130206