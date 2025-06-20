逢甲機電系補辦畢典 出席畢業生不到半數

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（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中20日電）逢甲大學機械與電腦輔助工程學系今天補辦畢業典禮，性平事件當事女學生出席，而遭指控方則未出席，但出席畢業生不到半數。

逢甲大學機電系6日辦畢典，性平事件雙方當事人同時出現，畢典延誤約2小時，最後仍取消。逢甲大學20日補辦畢典，補助畢業生親友交通費，入場實名制。

校方晚間未透露性平事件雙方當事人是否有出席，但根據了解，當事女學生有參加畢典，未見遭指控方身影；女學生家長表示，可接受校方這次安排。

機電系應屆畢業生（碩士、學生）共150人，但據校方統計，約200名學生與家長齊聚，工程與科學院長王啟昌、機電系主任戴國政及多名師長到場祝賀。典禮尾聲，逢甲大學校長王葳也到場致贈畢業生逢甲紅短T。

有學生家長表示，這可能是碩士班畢業的女兒學習生涯最後一次畢典，上次在新竹工作的哥哥有事不能參加，補辦畢典讓全家人能到齊是「美麗的錯誤」。

有學生說，高中畢典由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，大學畢典又因故取消，還好學校有補救措施，才能不留遺憾。

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不過，有畢業生說，許多同學上次畢典已出席，不想參加補辦的畢典，錯過就是錯過了。

還有遠從台東縣再次到台中市參加兒子畢典的家長說，6日畢典臨時取消，可理解校方為難，「這種事不好處理」，而上次不知畢典流程，有些照片沒拍好，這次剛好可拍好。（編輯：李明宗）1140620