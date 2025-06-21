早安世界》24國民黨立委、高虹安罷免案7/26投開票 藍綠規劃大型活動應戰
24國民黨立委、高虹安罷免案7月26日投開票 藍綠規劃大型活動應戰
「大罷免」進入第3階段，中選會委員會議20日審定公告，24案國民黨立委罷免案及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。中選會解釋，投票日擇定考量國家安定、公投投票權人名冊編造時間，以及避開考區集中的國考等因素，將發函請被罷免人提出答辯書，7月16日至25日辦理公辦電視罷免說明會。防守方國民黨準備以大選規格應對，啟動區域聯防，舉辦大型造勢、跨區助講，並透過藍營地方首長與遭提案罷免的藍委連結，主打政績牌爭取選民認同。民進黨與公民團體將分工合作，以「罷免投同意、反共更有力」為訴求，規劃7月起舉辦大型活動，盼催出同意罷免票。（看完整報導）
大台北、宜蘭地區注意午後雷雨 太平洋高壓影響25日前高溫炎熱
中央氣象署表示，大台北、中南部近山區今天可能出現局部攝氏36度以上高溫，台北、宜蘭午後雷陣雨範圍明顯。受太平洋高壓影響，25日之前，大致為高溫炎熱、多雲到晴以及午後雷陣雨的天氣，西半部高溫普遍為33至35度，東半部32至33度。26日之後天氣有明顯變化，南海低壓系統慢慢往北移動，將帶來水氣。（看完整報導）
捷克總統：中國對歐洲網路威脅與俄羅斯同等嚴重
金融時報報導，捷克總統帕維爾指出，中國對歐洲的網路威脅已和俄羅斯不相上下。捷克政府5月底稱外交部遭駭客組織APT31惡意網路攻擊，此組織與中國國家安全部相關。捷克外交部長稱這次攻擊是「明顯的間諜行為」，且中國駭客當時正在掃描與「亞洲事務」有關的非機密文件。台灣外交部次長陳明祺說，台灣常遭網攻，擁有第一手經驗，正與捷克「密切合作」強化網路安全。（看完整報導）
路透：鴻海休士頓廠擬部署人形機器人 生產輝達AI伺服器
路透社引述2名知情人士報導，鴻海與美國人工智慧晶片大廠輝達正在討論在鴻海位於美國德州休士頓的新工廠部署人形機器人，這座工廠將生產輝達的AI伺服器。消息人士表示，這將是輝達產品首度由人形機器人協助製造，也是鴻海首座將這種自動化設備投入產線的AI伺服器工廠。人形機器人可望為製造工作帶來重大轉變，若消息屬實，將為這種工具的應用立下里程碑，這項部署預期在未來數月內完成。（看完整報導）
日美菲2度海防聯演劍指中國 模擬船隻碰撞人員落海
日本海上保安廳與美國和菲律賓海岸防衛隊舉行第2次聯合演習，16日起在日本西南外海展開在模擬船隻碰撞、失火和人員落水達到最高潮。中國與其他在東海或南海主張擁有部分海域主權的國家之間關係緊張，促使日本近年來深化與菲律賓和美國的關係，這場演習被視為日美菲3國展現團結對抗中國在主權有爭議海域的種種活動。日本海上保安廳表示，這次演習旨在為「實際展現自由開放的」印太地區做出貢獻。（看完整報導）
專題／21世紀新鴉片戰爭 芬太尼「彎折」成癮者人生
芬太尼近年如同一場無聲瘟疫席捲美國，人行道上一個個像是醉漢的身軀、僵直或甚至不自然半折的人體，這類如殭屍電影般的場景，是芬太尼危機恐怖的具象化。原本用來救人的化學藥物，卻成為一年造成多達數萬人死亡的毒品，這樣的轉變被認為並非偶然，而是中共政權利用芬太尼報復西方社會，它因此成了「反向鴉片戰爭」的武器。為了深入探討芬太尼在北美造成的危害，中央社團隊走訪洛杉磯、紐約及舊金山芬太尼重災區，訪問戒癮者、受害青少年家長、康復機構、第一線社工、醫師及犯罪學者，幫助讀者瞭解這一場21世紀的新鴉片戰爭。（看完整報導）
腸病毒伊科11型毒力增加 疾管署籲染病媽媽停餵母乳
今年國內新生兒腸病毒已4死，均感染伊科病毒11型，經病毒基因序列分析比對，此流行株具突變和基因重組導致毒力增加。疾管署呼籲孕產婦及新生兒儘量避免與他人接觸及落實防護，且因染病媽媽的母奶被證實可能含腸病毒，建議有腸病毒感染之虞應停餵母乳。（看完整報導）
軟銀尋求合作在美建AI園區 專家：台積電成招商利器
彭博報導，日本軟銀集團創辦人孫正義尋求與台積電合作，在美國亞利桑那州建立投資高達1兆美元的產業園區，用於製造機器人及人工智慧（AI）產品。產業專家表示，孫正義計劃在亞利桑那州打造的產業園區與AI終端有關，瞄準製造業回流美國的商機。但專家認為台積電應不會投資園區，主要是成為產業園區招商利器。（看完整報導）
加拿大媒體控購地爭議中國操控 福智僧團盼公信力調查
加拿大廣播公司報導，台灣福智僧團在愛德華王子島大舉收購土地，引發交易開發爭議，也被質疑受中國政府操縱。報導指出，福智多次參加中國政府機構舉辦的宗教會議，例如2023年5月至6月，如得法師應中國佛教協會邀請在「中華一家親牽手向未來〜第十屆閩台佛教論壇」發表演說，而中國佛教協會受中央統戰部控制。福智聲明，從不干預信眾個人政治選擇，支持當地政府了解土地爭議真相。（看完整報導）
教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展
教宗良十四世5月8日被選為天主教教會領袖以來，一再警告與AI相關的風險，他20日以書面方式向第2屆羅馬人工智慧會議的參與者提出警告說，過去不曾有世代像現在這樣，能透過AI迅速獲得大量資訊。「我們所有人…都為兒童及年輕人擔憂，並擔心使用AI對他們智力和神經系統發展的可能後果。」（看完整報導）
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- 早安世界》24國民黨立委、高虹安罷免案7/26投開票 藍綠規劃大型活動應戰2025/06/21 07:22
- 2025/06/20 07:23
- 2025/06/19 07:57
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