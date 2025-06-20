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21日高溫炎熱 留意午後雷陣雨

2025/6/20 18:13
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）交通部中央氣象署今天表示，明天至25日之前，受太平洋高壓影響，大致為高溫炎熱、多雲到晴以及午後雷陣雨的天氣，大台北、中南部近山區明天可能會出現局部攝氏36度以上高溫。

午後對流雲系發展旺盛，氣象署下午針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區發布大雨特報。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，大台北地區目前雨勢正在減緩中，但中南部特別是近山區，雨勢可能會持續到晚間8、9時。

劉沛滕表示，明天至25日受太平洋高壓影響，大致為高溫炎熱、多雲到晴及午後雷陣雨的天氣，但依據風向，降雨區域可能會有所不同。

他說，明天至23日為偏西南風天氣型態，尤其是明天大台北、宜蘭地區午後雷陣雨範圍明顯，其他中部以北、台東可能會有局部午後雷陣雨，而24日、25日風向逐漸轉為偏南風，西半部近山區可能會有午後雷陣雨。

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劉沛滕指出，26日之後天氣將有明顯變化，南海低壓系統慢慢往北移動，將帶來一些水氣，南部地區可能會有不定時局部降雨，其他地區雲量會偏多，可能會有午後雷陣雨。

氣溫方面，劉沛滕表示，明天至25日前，西半部高溫普遍為33至35度，東半部32至33度。他提到，大台北、中南部近山區可能會有局部36度以上高溫，外出注意防曬、補充水分。（編輯：管中維）1140620

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