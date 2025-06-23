早安世界》川普：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
美國於伊朗時間22日凌晨，對伊朗福爾多等3處核設施發動空襲，伊朗半官方媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台證實這項消息，並指出伊朗「並未遭受重大打擊，因為相關物資早已被轉移」。美國總統川普發表談話表示，這次攻擊已經摧毀伊朗的主要核濃縮設施，伊朗現在必須「講和」，否則將面臨更猛烈的攻擊；他也警告，任何報復行動將面臨強大武力回應。美國國土安全部22日透過「國家恐怖主義預警系統」發布公告，指伊朗衝突持續進行，導致美國面臨的威脅逐漸升高。（看完整報導）
美國轟炸伊朗核設施 攻擊目標、使用彈藥及未來走向一次看
美國空襲伊朗福爾多、納坦茲、伊斯法罕3座對德黑蘭核子計畫至關重要的設施。美國總統川普形容是「非常成功的攻擊」且表示執行此項任務的美國軍機安全返航。川普在此之前已花了數週時間尋求以外交途徑，與德黑蘭當局達成新的核子協議，不過後來轉向支持以色列的攻擊行動。（看完整報導）
團結國家首講 賴總統：中華人民共和國從未統治台灣
總統賴清德22日啟動團結國家十講首場，他指出，22日的第一講主題是「國家」，因為國家興亡匹夫有責、覆巢之下無完卵。賴總統從考古、歷史、談到國家定義，並援引舊金山和約強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。（看完整報導）
罷免一二階重複無涉偽造 罷團律師中選會說法一次看
中選會20日公告24位國民黨立委罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，共25件成案，但藍營懷疑罷團以先前資料抄錄謄寫涉及偽造文書，中選會也做出說明。中央社整理罷團的罷免策略、律師對偽造文書行為的解釋，以及中選會「依法剔除」作為，說明一階、二階名冊重複不構成偽造文書的原因。（看完整報導）
熱帶低壓可能成颱朝日本移動 25日前各地多雲到晴
中央氣象署表示，目前硫磺島附近有一個熱帶性低氣壓TD03，有機會增強為今年第2號颱風聖帕，預測路徑將朝日本方向移動。氣象署表示，25日前各地都還是多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，今明午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（看完整報導）
中國公務船在釣魚台連續航行216天 刷新紀錄
日媒報導，日本海上保安廳巡邏船22日發現4艘中國海警局船隻在釣魚台列嶼周邊日本領海外側的毗連區航行。這是日本連續216天在釣魚台列嶼確認了中國公務船，刷新了日本政府2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」後的最長連續天數紀錄。中國船隻近年來反覆進入日方在此海域聲稱的領海，並持續將執行任務的船隻大型化及武裝化。（看完整報導）
資安人士：海鯤號遭錯假訊息攻擊 民眾要認清並破解
國造潛艦原型艦海鯤號近期首次進行浮航測試，順利執行各項系統的首次海上動態組合測試，不過，網路上出現海鯤號「艇體變形」等錯假訊息，對此，熟知中共認知操作的資安人士彙整訊息傳播鏈，並指出中共透過官媒、網軍、側翼，試圖摧毀台灣民眾信心，提醒國人注意並協助破解這些惡意假訊息。（看完整報導）
國家太空中心首支技術驗證探空火箭 最快今年底發射
台灣已耕耘衛星設計、製造技術逾30年，但由於沒有自主發射能力，過往要送衛星升空，只能向Arianespace、SpaceX等國際大廠買「車票」。台灣預計在2034年實現國產火箭送衛星入軌的任務。據規劃，國家太空中心（TASA）拚最快今年底先以首支技術驗證探空火箭啟動基礎測試，2029年、2031年再展開飛行高度更高的次軌道飛試，為強化太空自主權邁出關鍵一步。（看完整報導）
台中拆鐵皮圍籬發現奇特建物 文資處現勘施工喊卡
台中中區巷道內1處鐵皮建物21日進行拆除，意外發現1棟造型奇特建物，有著圓頂與四方形外觀，且門面上方還有佛教的卍字符號，外界懷疑是日治時期建築遺跡。台中市文資處22日現勘後已請施工廠商暫停作業，將與所有權人代表協商，討論後續處理及調查工作。（看完整報導）
林芳郁妻林靜芸吐露照護失智症患者心聲：我的野獸會變王子
國內心臟外科名醫、前衛生署長林芳郁2021年在亞東醫院退休後便鮮少公開露面，直到最近妻子，整形外科名醫林靜芸發表新書，證實林芳郁與失智症搏鬥近5年。林靜芸22日在新書發表會分享照護者心聲，她說，長照也有陽光，在她眼中「有一天我的野獸會變王子。」（看完整報導）
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- 早安世界》川普：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應2025/06/23 07:51
- 2025/06/22 07:52
- 2025/06/21 07:22
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