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台中拆鐵皮圍籬發現奇特建物 文資處現勘喊卡

2025/6/22 12:06
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中中區巷道內1處鐵皮建物昨天進行拆除，意外發現1棟造型奇特建物。台中市文資處今天現勘後已請施工廠商暫停作業，明天將與所有權人代表協商，討論後續處理及調查工作。

臉書（Facebook）社團「老台中的懷舊記憶」昨天有網友貼文表示，台中中區錢櫃對面的巷子裡，1處鐵皮屋拆除後，裡面有一棟造型奇特的老建築，有著圓頂與四方形外觀，且門面上方還有卍字樣，外界懷疑是日治時期建築遺跡。

台中市文化資產處今天上午會同文化資產委員前往現場會勘，民進黨籍台中市議員王立任、黃守達等人也到場關心。

台中市文資處處長李智富接受媒體聯訪時表示，有關台中市中區自由路2段70巷內，民眾民宅拆除工程發現疑似文化資產建物，經文資處會同專家學者勘查，初步判定應是屬於戰後改建的建物，實際使用與改建年代，有關建築型式、年代及功能，尚待後續進一步考證與研究。

李智富表示，文資處已請施工廠商暫停拆除作業，並將於明天與建築所有權人所委託的代表進行協商，討論後續處理及調查方式。

附近鄰居表示，該處地點屋主居住在加拿大，因建物以鐵皮圍籬無人管理，周邊居民抱怨孳生蚊蟲，經市府通知屋主委由廠商處理，得以讓「古蹟」重見天日。

當地文史工作者格魯克說，發現地點旁是日治時期「護國山台中寺」的舊址，台中寺本堂早已被拆除興建房屋，台中寺的歷史最早可以追溯到1900年代，位於台中東大墩街一帶，1910年間才興建本堂，並陸續興建附屬建物。

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格魯克說，團隊一直懷疑這一帶有附屬建築還未發現，這次拆除意外讓疑似附屬建築重見天日，據當地耆老表示，該建築當時應是存放舍利子與骨灰等物，是相當珍貴的歷史建築，見證台中歷史發展。

黃守達表示，對於建物是否為護國山台中寺的遺構，以及是否具有文資價值還有爭議，將請相關單位盡速展開調研工作，以確認文資價值，也請文化局與業者溝通，以保持建物完整性，必要時甚至要啟動暫定古蹟程序，確保建物不要再被破壞。（編輯：黃名璽）1140622

黃守達
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