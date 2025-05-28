朱經武清水故居遭拆 空軍：完成建物結構殘體保存

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（中央社記者吳書緯台北28日電）旅美物理學家朱經武台中清水故居遭拆除，台中市文化局今天指出，國防部去年誤將具有文資身分的故居拆除。空軍司令部表示，完成建物結構殘體保存等作業，已要求各單位於施工前報請權管單位協助實施文資審查，避免類案再發生。

台中市議員沈佑蓮今天在台中市議會總質詢提出，朱經武在高溫超導體界非常有成就，他的故居應該要被保留，但現今卻被拆除，要求市府盡速恢復。

台中市文化局長陳佳君表示，對此事非常痛心，去年12月4日巡查清水眷村文化園區時，發現朱經武故居遭拆除，立即要求廠商停工，且清水眷村園區具有文資身分，文化局文資處立刻召開裁罰小組對國防部裁罰，並要求提報清理及修復計畫，最慢今年要動工修復。

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空軍司令部下午以新聞稿回應，空軍防空暨飛彈指揮部去年12月4日執行列管眷地委商拆除作業時，廠商因施工不慎造成法定文化資產建物損壞，全案已由台中市政府針對廠商疏責，依「文化資產保存法」進行裁處，空軍司令部亦同步完成建物結構殘體保存、圍籬防護及修復規劃告示牌設置作業。

空軍司令部強調，已要求各單位於施工前報請權管單位協助實施文資審查，並提醒廠商施作相關注意事項，避免類案再發生。（編輯：蘇志宗）1140528