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熱帶低壓可能形成颱風 預測朝日本方向移動
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熱帶低壓可能形成颱風 預測朝日本方向移動

2025/6/22 16:56（6/22 17:17 更新）
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硫磺島附近的熱帶性低氣壓將有機會增強為今年第2號颱風聖帕，圖為氣象署公布潛勢預報圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
硫磺島附近的熱帶性低氣壓將有機會增強為今年第2號颱風聖帕，圖為氣象署公布潛勢預報圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北22日電）中央氣象署表示，目前硫磺島附近有一個熱帶性低氣壓TD03，有機會增強為今年第2號颱風聖帕，預測路徑將朝日本方向移動。

中央氣象署預報員張承傳表示，25日前各地都還是多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，明後兩天午後雷陣雨區域跟今天類似，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說，26日起到29日南方雲系北移，降雨增加，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲但午後要留意雷陣雨。

溫度方面，張承傳表示，25日前各地高溫落在攝氏32度到35度之間，明天大台北跟中南部、花蓮仍有36度高溫機率，25日後因為雲量變多，午後雷陣雨也較多，溫度會些微下降1度左右。

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根據中央氣象署觀測，目前硫磺島附近有一個熱帶性低氣壓，編號TD03。張承傳指出，TD03有增強為今年第2號颱風聖帕的趨勢，但預測路徑會往日本前去，且形成颱風後時間也不長，預計靠近日本時就會再度減弱為熱帶性低氣壓。

張承傳說，本週下半週南海是大低壓帶，屆時則要持續觀察是否會有熱帶擾動，甚至熱帶性低氣壓生成。（編輯：黃名璽）1140622

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