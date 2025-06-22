加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
美官員證實B-2轟炸機攻擊伊朗核設施 行動前有知會以色列
首頁 / 生活

吳德榮：10天內應不致有颱風擾台

2025/6/22 10:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）氣象專家吳德榮今天表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示「梅雨鋒」不再南下，逐漸進入颱風季；另外，廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率很低，故10天內應不致有颱風擾台。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天起至25日台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中也有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

吳德榮表示，6月26日至7月1日各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，影響範圍擴大。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，「梅雨鋒」不再南下，逐漸進入颱風季，最新歐洲系集模式模擬顯示，明起至27日關島北方海面的「熱帶擾動」逐漸發展，其路徑為向日本逼近、再向東北大迴轉減弱遠離。

吳德榮表示，第7至10天的模擬圖則顯示，關島附近另有「熱帶擾動」發展，成為輕颱機率30日已達30%，離台灣還很遠。而廣東海面至台灣一帶的「熱帶擾動」發展機率則很低，故10天內應不致有颱風擾台。（編輯：黃名璽）1140622

吳德榮
5縣市防36度以上高溫 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展11縣市高溫上看逾36度 吳德榮：6月底前梅雨鋒面無南下機率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：