資安人士：海鯤號遭錯假訊息攻擊 民眾要認清並破解

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（中央社記者葉素萍台北22日電）國造潛艦原型艦海鯤號近期首次進行浮航測試，順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試，不過，網路上出現海鯤號「艇體變形」等錯假訊息，對此，熟知中共認知操作的資安人士今天彙整訊息傳播鏈，提醒國人注意並協助破解這些惡意假訊息。

資安人士表示，6月17日下午11時20分起，出現大量簡體字體展開錯假圖文訊息攻擊，例如嘲笑海鯤號艦艇不會潛水只會浮或是艇殼變形之類的錯誤訊息。

資安人士說，側翼粉專「Lu編噹時事」也製作短影音並被擴散分享；中共官方媒體「海峽之聲」在臉書發文攻擊，批評海鯤號艇體焊接質量不達標。

這名資安人士強調，PTT帳號「@diebunny」、微博帳號「@二月如栢」都相繼發文，多數是假帳號或認知戰帳號，其中，PTT帳號「@diebunny」自2016年開始使用，期間長達8年沒有發文，今年5月開始大量發表疑軍論文章，或是擴散吹捧解放軍新聞。

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對於這些錯假訊息，台船公司立即澄清指出「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，其實是「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬於先進整合聲納系統裝備的一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形。

資安人士表示，中共透過官媒、網軍、側翼，在各種台灣民眾使用的社群平台，短時間內製作圖卡、短影音，吸引數十甚至上百萬人觀看，只為了攻擊海鯤號、攻擊潛艦國造，試圖摧毀台灣民眾信心，未來這類攻擊絕不會停止，鼓勵民眾除了持續精進媒體識讀能力，也能協助親友破解這些惡意的錯假訊息。（編輯：林淑媛）1140622