沱江級第二批量產型首艦「丹江」 2日舉行命名下水儀式

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（中央社記者吳書緯台北3日電）沱江級巡邏艦量產型第二批次5艘的建造計畫正在進行，知情人士證實，第二批次首艘艦昨天由海軍司令唐華上將主持命名下水儀式，命名為「丹江艦」、舷號627，預計明年由龍德造船交付海軍。

沱江級巡邏艦量產艦是以台灣的河（溪）水命名，知情人士說明，丹江艦的艦名源自於南投信義的丹大溪，昨天正式舉行命名下水儀式，由唐華與龍德造船董事長黃守真主持。

據了解，丹江艦今年2月出廠，陸續裝上相關裝備與艦上火砲，並展開相關測試作業，預計明年由造船廠龍德造船交付給海軍，接續由接艦官兵進行成軍訓練，最後才會成軍。

國軍推動沱江級巡邏艦量產型計畫，第一批次6艘，分別為塔江、富江、旭江、武江、安江、萬江，目前已全數成軍投入戰備，第二批次5艘，首艘艦丹江已命名下水，後續4艘艦也陸續展開建造。

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沱江級巡邏艦量產型裝備有76快砲及方陣快砲，以及雄風二型、三型反艦飛彈，並配備海劍二防空飛彈，同時具備對空、對海攻擊能力，有著「航艦殺手」稱號。

根據公開資料，相較沱江級艦後續艦的第一批次量產型6艘後續艦配置8枚雄二、4枚雄三，第2批次5艘後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，以滿足作戰實際需求。（編輯：萬淑彰）1140703