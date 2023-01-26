沱江級艦傳承九二海戰戰功艦 115年前建造11艘

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（中央社記者游凱翔台北26日電）海軍推動國艦國造，規劃民國115年前生產11艘有航艦殺手稱號的沱江級艦，目前已2艦下水；以「沱江」命名是為紀念民國47年沱江軍艦在九二海戰的戰功，榮譽虎旗副本更放置沱江級原型艦作為精神象徵。

總統蔡英文上任後大力推動國艦國造、潛艦國造、國機國造等國防自主政策，沱江級的原型艦沱江艦在104年服役後，歷經多年測評、優化及精進後，量產艦「塔江艦」、「富江艦」已在分別在109年12月、110年9月下水，第3艘預計年後下水。

事實上，命名為「沱江」是為紀念47年的一段歷史典故。

根據位在左營軍港內的「海軍九二台海勝利紀念碑」刊載，原沱江軍艦（PC-104）47年於八二三金門砲戰、九二海戰期間掩護金門運補任務時，分別擊沉5艘、重傷2艘共艦，創下歷年海戰最輝煌勝利，事後則獲前總統蔣中正頒贈榮譽虎旗；而沱江艦因受損嚴重，經評估超出經濟修復效益，同年11月除役。

因此，命名為「沱江」，不只是緬懷過去，也是創造歷史，具傳承意義。

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「榮譽虎旗」的副本，目前則被放置在沱江級艦的原型艦沱江艦上，讓沱江艦官兵行經走道時能看見這幅旗幟；而在沱江艦會議室牆壁上，也有一幅原沱江艦在惡海中航行的畫作，成為全體官兵精神象徵。

海空戰力提升計畫採購特別條例中指出，沱江級艦量產案期程為106年至115年，共生產11艘；相較沱江級艦後續艦的第一批次（第2艘至第6艘）掛載8枚雄二、4枚雄三的配置，第2批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，有助於滿足作戰實際需求。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120126