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蔣經國日記提二二八事件 嘆政治不留情

2025/6/30 12:16
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（中央社記者葉素萍台北30日電）國史館今天說，已公開第6批兩蔣日記數位檔供外界使用，其中在1938至1941年的「蔣中正日記」可看到歐戰爆發與美國參戰等記事；1947年「蔣經國日記」抄本有二二八事件記事，蔣經國提到，從台灣事件來看更證明「政治是不留情的」。

國史館今天透過新聞稿指出，蔣中正總統、蔣經國總統日記（簡稱兩蔣日記）自2023年9月從美國史丹佛大學運回台灣後，國史館進行整編及數位化作業，並自2024年起按季對外公開。

國史館說，6月30日開放兩蔣日記第6批資料總計6個年度、14卷、3934件、5810個數位檔。

國史館表示，在1938至1941年的「蔣中正日記」中，可看到中國國內有汪兆銘國民政府的成立，國際則有歐戰爆發與美國參戰等相關記事。

國史館說，1947年及1949年的「蔣經國日記」抄本（其中1948年原本、抄本均缺），則有二二八事件與政府遷台等相關記事。

1947年二二八事件發生後，蔣經國與時任國防部長白崇禧一起來到台灣，蔣經國3月17日下午12時40分抵台，3月19日上午10時30分離台，「蔣經國日記」1947年抄本記述不到48小時的訪台行程。

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蔣經國在3月19日記述「陳長官為急於提呈台灣省府改組後之人選名單故促我今日返京。從客觀方面看來，陳儀似乎是想做一番事業，至於幹部之有好亦有壞，乃是一般現象。從台灣事件來看，更證明『政治是不留情的』，而自己又與此無情的事情發生了關係，何其不幸也，今晨10時半離台，……於5時15分抵京，當即拜見父親報告台灣情形。」

國史館說，這次開放的兩蔣日記，為記錄歷史轉折點的珍貴史料，歡迎各界多加利用。另外，國史館修纂處同步進行兩蔣日記的研究與出版工作，包括2025年8月將出版「蔣中正日記」1937-1947年計11冊，9月將出版「蔣經國日記」1950-1954年計5冊。（編輯：楊凱翔）1140630

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