航艦殺手第三艘沱江級艦下水 定名旭江軍艦

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（中央社記者游凱翔台北16日電）海軍推動國艦國造，有航空母艦殺手稱號的沱江級艦，目前已有塔江、富江兩艘量產艦，海軍指出，第3艘艦已在今天下水，並定名「旭江軍艦」；另外，民國115年前將再生產8艘，以強化制海戰力。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，後續量產首艦「塔江軍艦」109年12月下水、第2艘「富江艦」去年9月下水。有別原型艦，量產艦除了原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快炮及方陣快炮，更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力。

海軍臉書粉絲團「中華民國海軍」下午表示，第三艘高效能艦艇（沱江級艦）量產艦，上午已在宜蘭舉行下水典禮，並定名為「旭江軍艦」；軍方指出，沱江級艦的命名原則，是以台灣的河（溪）水或除役艦艇之艦名命名，透過票選統計最高票前十名，順序分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，旭江則是位於基隆的旭川河。

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國防部送抵立法院的報告書也揭露，相較沱江級艦後續艦的第一批次（第2艘至第6艘）掛載8枚雄二、4枚雄三的配置，第二批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，有助於滿足作戰實際需求。

更重要的是，「沱江」的命名更有傳承的意義，是為了紀念民國47年沱江軍艦在九二海戰的戰功，榮譽虎旗副本更放置沱江級原型艦沱江艦作為精神象徵。（編輯：蘇志宗）1120216