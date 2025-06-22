國家太空中心首支技術驗證探空火箭 最快今年底發射

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（中央社記者張璦台北22日電）十年磨一「箭」，台灣預計在2034年實現國產火箭送衛星入軌的任務。據規劃，國家太空中心（TASA）拚最快今年底先以首支技術驗證探空火箭啟動基礎測試，2029年、2031年再展開飛行高度更高的次軌道飛試，為強化太空自主權邁出關鍵一步。

台灣已耕耘衛星設計、製造技術逾30年，但由於沒有自主發射能力，過往要送衛星升空，只能向Arianespace、SpaceX等國際大廠買「車票」，以取得發射服務，且大多是與他國衛星一起「搭公車」，但這樣的服務不一定有辦法將台灣衛星帶到需要的軌道，降低台灣自主定義衛星任務的能力。

相關官員坦言，火箭系統精密且複雜，動輒由數十萬個零組件構成，升空過程須承受劇烈震動、高壓與極端溫差等嚴苛條件，對設計、製造與材料技術都是重大考驗。任何一個微小零件失靈，都可能導致整個發射任務失敗。

相關官員表示，就算是如今已具商業實力的歐美廠商，也都是歷經多次試驗與失敗，反覆修正、逐步累積，才得以實現商用成果。實際上，放眼全球，目前真正具備入軌火箭自主研製及獨立發射能力的國家，仍僅有約10多個。

即便開發難度極高，為強化台灣的太空自主權，國科會啟動入軌火箭計畫，將在屏東建置國家發射場以及在台南設置火箭研究基地，力拚十年磨一「箭」，打造25至28公尺長的國產火箭，預定於2034年送200公斤級衛星入軌。

火箭除「入軌段」可能留在太空軌道上，其餘節次大多都是在還未進入軌道之前就會依序熄火分離，並墜落至預定海域。未來台灣自製入軌火箭的「入軌段」將按照國際公約具備離軌功能，亦即完成將衛星送入軌道的任務後，能自主脫離軌道、重返大氣層銷毀，避免成為太空垃圾，符合太空環境永續的趨勢。

一般而言，若以部署衛星為目標，入軌火箭飛行高度通常需要超過300公里，在此之前，探空火箭、次軌道飛試，皆屬於重要技術驗證階段。

國家太空中心目前規劃一系列技術驗證火箭飛試，最快今年底測試第1支「探空火箭」（Sounding rocket）做為基礎測試，長約7公尺，著重於驗證單項元件或技術性能，飛行高度較低，不具備姿態控制能力。

為進一步驗測火箭關鍵技術，國家太空中心預計在2029年、2031年進行兩個階段的「次軌道飛試」（Sub-orbital Test），包含驗證地面系統通聯、通訊系統、發射場聯測、程序演練，以及驗證高空脫節、再點火技術等，確保整體系統備便狀況。

為避免2029年第一階段的次軌道飛試火箭落入鄰近國家海域，國家太空中心將控制其飛行高度，不會升至過高。另外，測試火箭將不會搭載酬載（比如衛星），而是在酬載艙內配置飛行資料擷取用的感測器（Sensor），用以記錄飛行過程中的關鍵參數。

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據悉，預計2031年進入第二階段的次軌道飛試，飛行高度有望達100公里以上，也就是突破大氣層與太空分界的「卡門線」，驗證火箭在近太空環境下的性能與穩定性。

入軌火箭計畫不僅攸關台灣自主發射能力，國科會也盼藉此帶動火箭相關產業發展及技術研究，集結產官學研量能，建立火箭元件供應鏈、開拓國際市場。截至目前已有超過20家國內產學研單位投入國產火箭計畫，參與地面通聯、接頭線材等零組件、推進引擎、箭身與燃料筒、整合導航、飛行控制等領域的開發。（編輯：楊凱翔）1140622