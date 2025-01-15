山雀T1成功升空 將驗證台灣太空中心立方衛星設計製造能力

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（中央社記者張璦台北15日電）由國家太空中心（TASA）自製、搭載通訊實驗酬載的立方衛星山雀（PARUS）T1，台灣時間今天清晨3時9分搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，並於上午11時5分與台灣成功通聯。

由TASA自行設計製造的3U（10x10x30公分）山雀T1，是TASA自行製造和整合、測試的立方衛星，搭載通訊實驗酬載，這次發射主要驗證TASA的立方衛星本體設計製造能力，若衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統測試，衛星任務壽命12個月。

TASA說明，為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA著手進行立方衛星本體研發，目前山雀標準立方衛星本體平台計畫包含3U的T1、T1A、T2，另有6U的T3、T4。

山雀計畫通過太空環境驗證後，將可為產學界建構通用的立方衛星本體，有助縮短產學界研發時程，提升台灣在國際太空領域的競爭力。

山雀計畫主持人曾建凱表示，這次計畫命名靈感來自台灣特有種赤腹山雀（Sittiparus castaneoventris），象徵著台灣自產的立方衛星本體，就像這些小巧的山雀，具備攜載台灣創新概念的能力，能夠飛上高空。

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TASA指出，今天火箭升空後57分鐘，高度達515公里時，將山雀T1投放進低地球軌道。衛星在入軌後第30分鐘展開衛星天線與太陽能板，上午11時5分與TASA地面站通聯成功，操控中心將持續接收衛星健康資料，並陸續測試本體次系統運作是否符合設計，待姿態穩定後將啟動酬載進行驗證。

第一顆山雀立方衛星T1A，原預計去年12月在日本搭載SPACE ONE的火箭升空，可惜火箭最終未能順利入軌，導致山雀T1A升空未果。（編輯：楊凱翔）1140115

山雀T1模擬圖。（圖取自國家太空中心網頁tasa.org.tw）