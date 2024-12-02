太空人若田光一：台灣科技將因太空發展提升地位

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（中央社記者張璦高雄2日電）日本退役太空人若田光一來台參加太空國際年會，他今天表示，過去幾十年來，台灣持續在成為新興太空列強的道路上穩步前進，且台灣在多個科技領域擁有先進技術，尤其半導體居世界領先，他相信低地球軌道的運用和以及載人太空任務，將進一步提升台灣的領先地位。

台灣太空國際年會（TASTI）今天在高雄展覽館舉行開幕式，整合重要產官學研組織，廣納包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等；12月1日至3日也有台灣首個專以太空產業為主題的TASTI EXPO，58家太空企業與組織、3個國家城市形象館齊聚，總計92個展位。

國家太空中心（TASA）預估，年會5天期間，將吸引2000人次與會。

身兼TASA董事長的國科會主委吳誠文在開幕致詞時表示，太空不僅是科學研究的重要領域，更已成為全球產業的核心動力之一；總統賴清德已提出了五大信賴產業，標誌出衛星通訊的重要性，這不僅象徵太空科技在國家發展藍圖中的關鍵地位，也顯示政府對於推動太空發展的決心。

TASA主任吳宗信致詞時指出，感謝總統府、行政院、國科會支持太空領域發展，才促成今天台灣最大太空盛會。今年TASTI論壇與研討會的主題豐富多元，以近年討論度最高的衛星通訊為主軸，涵蓋太空事務、太空科技、太空產業、太空永續發展等層面，讓台灣的太空與國際同步。

開幕式後，若田光一（Koichi Wakata）發表專題演說，曾5度上太空的他細數每趟太空任務，也分享在太空的生活樣態。

若田光一在演講中表示，過去幾十年來，台灣在太空方面取得了重要里程碑，並在成為新興太空列強的道路上穩步前進；同時，台灣在多個科技領域已擁有先進的技術，尤其半導體居世界領先，他相信低地球軌道（LEO，Low Earth orbit）的運用和以及載人太空任務，將進一步提升台灣在科技領域的領先地位。

TASA指出，若田光一1993年通過訓練成為太空人，參與過國際太空站（ISS）的組裝建造過程，進行過2次太空漫步，更成為首位日籍國際太空站指揮官；同時，他寫下了日本太空人停留太空時間最長的紀錄，總計504天18小時35分鐘。他已於今年正式從日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）退役。（編輯：楊蘭軒）1131202