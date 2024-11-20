馬斯克星艦6度升空測試 川普親臨現場展現好交情

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（中央社德州波卡契卡19日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）巨型火箭今天在最新一次測試中升空，總統當選人川普親自到場與馬斯克見證過程，兩人交情進一步升溫表露無遺。

綜合路透社和法新社報導，這套高約122公尺火箭系統的設計目的是讓太空人著陸月球，並載運人員前往火星。火箭於美國中部時間今天下午4時從SpaceX在德州波卡契卡（Boca Chica）廣大的火箭研發地點升空。

火箭長71公尺的第一節「超重型」（Super Heavy）推進器在高度約62公里處，與第二節星艦太空船分離，將這艘太空船送入太空。

然而，超重型推進器本應返回陸地，降落在發射塔所連接、被稱為「筷子」（chopsticks）的大型機械手臂中，最後卻意外在墨西哥灣（Gulf of Mexico）濺落。巨大的超重型推進器在最後一刻濺落大海，意味其中出了些問題。

星艦進入太空環繞地球，約一個小時後於白天時間濺落印度洋。星艦首度在太空中點燃太空船上的一具發動機，這是對星艦在太空機動性的早期測試；SpaceX在過去的測試中曾嘗試此舉，但未能成功。

星艦上個月首度展示新穎的捕捉著陸（catch-landing）方法，達到它可回收利用設計中的關鍵里程碑。馬斯克（Elon Musk）在星艦發射前於社群媒體上表示，今天的捕捉著陸預料「速度將更快且更難」。

川普今天下午稍早熱絡地和馬斯克打招呼，頭上還戴著印有競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子，兩人出發前往SpaceX位於德州波卡契卡的「星際基地」（Starbase），從控制塔觀看星艦第6次升空測試過程。

川普決定前來馬斯克的地盤，是這兩位億萬富翁聯盟日益壯大的最新跡象，也因為SpaceX與政府機構美國國家航空暨太空總署（NASA）和國防部之間利潤豐厚的合約關係，令外界質疑兩人是否可能出現利益衝突。

川普出發前在社群媒體上寫道：「我將動身前往偉大的德州，觀看有史以來最大的物體升空，這不僅是上太空，更是從地面升空的壯舉。」他還預祝馬斯克星艦升空順利。

馬斯克是全球首富，並在川普競選總統的過程中扮演重要支持者，不僅親自現身造勢活動，還提供了至少1.19億美元的政治支持。

川普本月13日宣布馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌所謂的政府效率部。SpaceX創辦人兼電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，這項計畫旨在剷除聯邦政府的浪費開支，以及他稱為繁文縟節的法規。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1131120