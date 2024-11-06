台灣火箭北海道發射 公視與NHK將合製紀錄片

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（中央社記者王心妤台北6日電）台灣公視跟日本放送協會（NHK）昨天在台灣簽合作協議，將合製太空紀錄片，以首枚在日本發射的台灣火箭為核心，探討台灣的太空研究跟教育。

根據公視提供資料，昨天簽署合作協議時，由公視總經理徐秋華跟NHK帶廣放送局局長松岡準志簽署。

2013年起公視跟NHK在兒童節目或紀錄片都有合作，如「神木之森：阿里山森林鐵道紀行」，而這部全新的太空紀錄片預計2026年播出。

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徐秋華表示，北海道是旅遊地區，但可能很多人不知道那有個太空港，而台灣火箭也會在那發射，這不只是台日在航太的合作，也是公視跟NHK合作的下個作品，期待合製下展現更多能量，讓更多國家看見。

松岡準志致詞除了介紹火箭發射地北海道十勝地區大樹町，也分享此次合作是透過「神木之森」的製作人引薦，聽到台灣的火箭要在此發射感到很興奮，期待以「宇宙」為關鍵字，一起製作出有趣的節目，台日也會因此更聯繫在一起。（編輯：龍柏安）1131106