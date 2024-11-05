全球首枚木製衛星升空 助人類探索太空生活

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（中央社京都5日綜合外電報導）日本研究人員打造的全球首枚木製衛星今天搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭升空，這是在月球和火星探索中使用木材的早期測試。

路透社報導，這枚衛星LignoSat以拉丁文「木」字命名，由日本京都大學與住友林業公司共同開發，進入太空後將被運到國際太空站（ISS），未來會在距離地表400公里處的軌道運行，其任務是在人類探索太空生活時，展現可再生材料的應用潛力。

日本共同社指出，這個立方體邊長約10公分、重約1.1公斤，僅為成人的手掌大小。

曾登上太空的日本太空人土井隆雄表示：「使用木材這種我們可自行生產的材料，我們將能在太空中建造房屋，永久地生活和工作。」土井隆雄目前在京都大學擔任特任教授，研究人類在太空的活動。

土井的團隊訂定一項為期50年的計畫，目標在月球與火星上種樹且興建木屋。為了證明木材是種太空級材料，他們決定研發一枚獲美國國家航空暨太空總署（NASA）認證的木製衛星。

京都大學農學研究科森林科學領域教授村田功二說明，木材在太空中比在地球上更耐用，因為太空裡沒有水或氧氣使其腐爛或燃燒。

京都大學的研究團隊認為，木製衛星在使用壽命告終時，也能將對環境的影響降到最低。

土井表示，退役的木製衛星必須重新進入地球大氣層，以避免成為太空垃圾，傳統金屬衛星在重返大氣層時會產生氧化鋁顆粒，但木製衛星只會燃燒殆盡，汙染較少。

LignoSat採日本傳統工藝技術製成，未使用螺絲或膠水。

一旦完成部署，LignoSat將在軌道上運行6個月，衛星內部的電子零件會測量木材如何承受太空的極端環境。當衛星在太空運行時，每45分鐘就會從地球陰影處進入陽光照射的區域，溫度也將從攝氏負100度飆升至高溫100度。

住友林業公司筑波研究所的團隊經理苅谷健司表示，LignoSat也將測試木材減少太空輻射對半導體影響的能力，使其有望應用於建置數據中心等領域。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1131105