川普上任在即 NASA：阿提米絲登月計畫再延期

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天宣布，美國自1972年以來首度嘗試將太空人送回月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫將再延期。

路透社報導，由於美國總統當選人川普明年1月20日上任後可能帶來政策改變，未來2項已安排好的計畫也因而延後。

尼爾森在NASA總部舉行的記者會上表示，送太空人繞行月球並返航的阿提米絲任務將延後至2026年4月進行，後續以太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船助太空人登月的計畫，則安排在隔年進行。

尼爾森說：「倘若SpaceX的登陸器準備妥當，我們計劃2027年中展開阿提米絲3號（Artemis III）任務。」

尼爾森還說，這將領先中國政府宣布要在2030年前登陸月球的目標。凸顯中美這2個世界太空強國在登月方面的競爭。

NASA在川普第一個總統任期內提出阿提米絲計畫，也是美國自阿波羅17號（Apollo 17）任務以來，首次讓太空人重返月球的旗艦計畫，預計到2025年共將斥資930億美元。

有別阿波羅任務，阿提米絲計畫還打算在月球上建立基地，這將替未來送太空人上火星的遠大目標打下基礎。

目前阿提米絲計畫已取得重要進展，像是2022年NASA使用巨型太空發射系統（SLS）火箭發射無人搭載的獵戶座（Orion）太空船，但也面臨多次延遲及成本上升挑戰。

每次發射SLS火箭約要價20億美元，加上研發過程中的巨額超支，使得川普的交接團隊顧問急欲重整阿提米絲計畫，並更專注於使用SpaceX星艦執行火星任務。（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1131206