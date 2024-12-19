吳誠文：國家發射場場址明年3月底確定

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（中央社記者林敬殷台北19日電）原訂今年底完成選址的國家發射場期程落後，引發立委關切。國科會主委吳誠文今天表示，原規劃年底召開審議會完成選址作業，但因列為候選選址的2個縣市居民態度轉趨積極，地方政府提出額外需求，導致規劃及程序變得複雜，但他承諾明年3月底召開審議會確定。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案。

審查會進行到國家太空中心發展計畫預算時，朝野立委包括國民黨立委柯志恩、葉元之，及民進黨立委張雅琳、郭昱晴等人都關切國家發射場的進度。

吳誠文表示，按照原來規劃是要今年底召開審議會完成選址作業，但國科會今年10月與最後的2個候選場址，也就是台東縣南田村（南田部落）及屏東縣九棚村居民溝通並舉行公聽會，發現當地居民態度變得非常積極，2個縣政府也提出非常多的額外需求。

吳誠文說，2個縣政府提出的額外需求，包括地方建設的搭配，加入教育及觀光功能等，還要規劃聯外道路等，有很多新的想法，「我們都非常支持」，使得規劃變得越來越複雜，另外還要考慮原住民溝通諮詢。

吳誠文指出，部落現在很歡迎國科會，但居民都不希望自己的土地被徵收，而要公有地，造成土地零零落落，圈選土地的範圍複雜性又提高，程序因此變的很緩慢。但無論如何，國科會會就現有的條件，及地方政府搭配狀況，明年3月底前要召開審議會確定。

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吳誠文表示，國科會與地方政府目標都是一樣，未來不只是做發射場而已，希望在建設完成後，能符合教育、觀光、綠色生態，不影響環境，與推動科研發展、火箭太空科技博物館等規劃，並創造當地居民就業機會等，朝向綠色生態觀光及知識型觀光場址。

吳誠文說，這樣的規劃地方都很歡迎，但複雜度變高，會有延遲，台灣自主發射火箭希望5年後升空，相關規劃、計畫都必須進行。（編輯：張均懋）1131219