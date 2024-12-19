吳誠文：安全許可、美政府同意 與星鏈合作理所當然

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（中央社記者林敬殷台北19日電）國科會主委吳誠文近日向外媒表示，台灣正與美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）旗下寬頻網路衛星計畫古柏（Kuiper）洽談合作。吳誠文今天表示，如果星鏈（Starlink）在安全許可條件下，得到美國政府同意，台灣與星鏈合作也是理所當然。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案。

吳誠文會前受訪表示，未來低軌衛星的發展，邁向6G無限通訊的產業，全世界都在競爭當中，但要建構低軌衛星鏈，需要非常龐大資金的投資，台灣無法獨力完成，一定要跟國際合作。而且，台灣在通訊衛星的產業鏈上還在起步當中，國科會希望能夠整合晶片台灣隊，成爲未來通訊衛星產業供應鏈。

吳誠文說，基於這樣的角色，政府極力尋求自由民主國家將來在低軌衛星通訊產業上可以主導的國家，特別是美國，與相關業者會持續合作，以台灣的優勢，特別是在半導體硬體製造，能夠來協助自由民主國家發展，沒有紅色供應鏈的疑慮，屬於韌性、安全的供應鏈，希望將來能夠在自由世界扮演重要角色。

對於媒體詢問是否尋求與星鏈合作，吳誠文強調，如果星鏈在安全許可的條件之下，得到美國政府的同意，台灣跟星鏈合作也是理所當然，也可以尋求這樣的機會。

此外，有關主權AI的部分，吳誠文說，政府從明年開始每年大約有新台幣300億元額度，著重在資料中心、超級電腦建置，發展創新應用造福所有產業。

吳誠文表示，在基礎AI研究部分，會沿襲以往並持續投入，建構國家的主權AI，當中也包括自主資料搜集、訓練，將來發展相關創新應用到軟體。

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吳誠文說，台灣在發展AI過程中，半導體硬體扮演重要的角色，台灣在晶片、特別在AI晶片上及建構雲端資料中心的產業，都是非常重要，也是支撐全球在發展AI很堅強的後盾。台灣跟美國的連結就會包含將來在晶片、雲端伺服器、資料中心建置的產業上，也會持續支持自由民主世界的需求。

吳誠文指出，政府將會整合全台包含晶片設計業的半導體業者，建構「CHIPS TEAM TAIWAN」（晶片台灣隊），不是只為了本國市場而已，也要照顧到自由民主世界安全、韌性的供應鏈，這對美國也是很有幫助。（編輯：張均懋）1131219