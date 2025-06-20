早安世界》央行利率連5凍 楊金龍：下半年金融前景不確定性高

央行利率連5凍 楊金龍：下半年金融前景不確定性高

中央銀行19日舉行理監事會，跟進美國聯準會利率按兵不動的腳步，決議利率連5凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息2%、2.375%及4.25%，符合市場預期。央行對今年經濟成長率預測維持3.05%，並下修消費者物價上漲率至1.81%。總裁楊金龍表示，下半年經濟金融前景不確定性高，但目前沒有看到降息條件。（看完整報導）

大台北、中南部今日防高溫 午後各地易有雷陣雨

氣象署19日表示，未來一週炎熱，高溫約攝氏32至35度，大台北、中南部近山區20日可能局部36度以上。25日之前大致為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，且易有較大雨勢，不排除局部大雨；6月底在台灣南方的大低壓帶中，可能有熱帶雲簇有機會發展，但各國模式預測仍分歧，發展的強度和位置不確定。（看完整報導）

6月30日起駕駛未讓行人致輕傷罰鍰增至1.8萬、重傷3.6萬且有刑責

為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部19日公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，駕駛不停讓行人致輕傷，罰鍰調高至新台幣1.8萬元，重傷比照現行致死調至3.6萬元，且另有刑責，將於6月30日上路。（看完整報導）

應對中共軍權擴張 蕭美琴：台灣打造更有效自主防衛系統

副總統蕭美琴接受美國知名Podcast主持人蕭恩萊恩專訪時表示，中國對台灣的威脅不僅是軍事的，更包括認知戰、網攻等灰色地帶行動等混合式脅迫。面對中國海軍、軍工產能持續擴張，台灣持續發展不對稱戰力，打造更能有效的自主防衛系統。「蕭恩萊恩秀」以訪談現役與退役軍人為主，訪談內容本週播出。（看完整報導）

駁斥海鯤軍艦「艇體變形」台船：凸起處為測距聲納

針對網路媒體報導稱，海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」，台船19日發布聲明駁斥，海鯤軍艦左舷艦艏側船殼凸起處為被動測距聲納，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，絕無所謂的「艇體變形」情事。（看完整報導）

涉偽造約4000份連署 檢起訴國民黨宜蘭縣黨部12人

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，查出國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12名黨部人員，涉嫌連線至國民黨中央的黨籍系統，下載宜蘭縣地區黨員資料，編印成冊，並分配偽造提議人名冊約4000份。檢方19日依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌，將12人全部起訴。（看完整報導）

菲律賓7月1日起開放台灣旅客免簽停留14天

菲律賓政府19日發布公告，自今年7月1日起，持台灣護照人士如以觀光為目的入境菲律賓，可免簽證停留14天；期滿不得延期，且不得改換其他簽證類類別。外交部表示誠摯歡迎，有助深化台菲兩國在經貿、投資及觀光等領域的交流合作。（看完整報導）

中國限制出口銻 美電池製造商稱短缺如國家緊急狀態

中國去年9月開始對用來製造電池及彈藥的金屬銻實施出口管制，去年12月宣布原則上不准對美國出口銻，被視為對美國進一步限制先進半導體出口到中國的反制措施。路透社報導，目前中國對全球出口銻的數量僅有去年同期的3分之1，美國電池製造商形容銻的短缺為「國家緊急狀態」。（看完整報導）

無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流

哥斯大黎加總統府18日證實，哥國情報安全局（DIS）5月間派遣5名官員前往台灣，接受情報技術培訓。這是哥斯大黎加2007年和台灣斷交後，兩國首次官方情報交流。哥國政府招商部門還加碼派員訪問台灣，希望尋求半導體的投資合作。（看完整報導）

以色列伊朗持續交火 伊朗今與歐盟進行核子會談

以色列與伊朗19日再度交火，以軍凌晨警告伊朗兩座村莊的居民撤離，接著對「軍事基礎設施」發動攻擊；伊朗1枚飛彈擊中以色列南部一座醫院，造成嚴重破壞。據伊朗媒體報導，伊朗外交部長阿拉奇20日將在日內瓦與法國、德國和英國外長以及歐盟代表卡拉斯舉行核子會談，卡拉斯堅稱，外交手段才是確保伊朗不發展核彈最好的途徑。由於以色列與伊朗的敵對行動加劇，各國陸續撤僑，德黑蘭台灣貿易中心為台灣在當地唯一代表機構，中心主任孫經權已撤離到安全地方，同時協助撤離台商。（看完整報導）

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