川普簽署行政命令 TikTok寬限期延長至9/17

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）美國總統川普（Donald Trump）今天簽署一項行政命令，將TikTok寬限期延長90天至9月17日。這是他第3度延後對這款廣受歡迎短影音應用程式（App）的禁令。

川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我剛剛簽署了行政命令，把TikTok關閉的最後期限延長90天（至2025年9月17日）。」

外電先前報導，美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則被禁，這項法律原定川普今年1月就職的前一天生效。不過，川普就職時宣布將TikTok在美國「不賣就禁」的期限延長75天，之後第2度延長到6月19日。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）本週稍早表示，川普本週將簽署一項額外的行政命令，讓TikTok繼續營運。「正如川普總統多次說過的話，他不希望TikTok熄燈」。

李威特說：「這次期限將延長90天，政府在這段期間將致力確保這項交易完成，好讓美國人民能夠繼續使用TikTok，並確保他們的資料安全無虞。」

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川普原本長期以來支持禁用TikTok或要求TikTok的中國母公司字節跳動從TikTok撤資，但後來改變立場，矢言捍衛TikTok。他相信TikTok幫助他在去年11月大選中獲得年輕選民支持。

TikTok是目前美國民眾最常使用的社群媒體之一。（編輯：楊昭彥）1140620