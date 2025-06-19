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駕駛未讓行人致輕傷罰鍰增至1.8萬、重傷3.6萬且有刑責 6/30實施
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駕駛未讓行人致輕傷罰鍰增至1.8萬、重傷3.6萬且有刑責 6/30實施

2025/6/19 17:24（6/19 17:51 更新）
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圖為台北市一輛汽車停等民眾過馬路。（中央社檔案照片）
圖為台北市一輛汽車停等民眾過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）交通部今天公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，駕駛不停讓行人致輕傷，罰鍰調高至1.8萬元，重傷比照現行致死調至3.6萬元，且另有刑責，6月30日上路。

車輛在行經行人穿越道或轉彎時，未暫停禮讓行人優先通行，交通部在112年6月30日加重罰則後，道安已有改善。交通部表示，113年行人死傷人數1萬7162人，較112年減少498人，其中死亡人數從380人減至366人，但仍有83人死於車輛未依規定停讓行人先行，約占2成。

為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部發布新聞稿表示，與內政部修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，在母法授權法定罰鍰額度範圍內，調高致人傷亡起罰金額，將在6月30日起正式施行。

其中，駕駛未停讓行人，導致行人輕傷，罰鍰起罰金額由新台幣7200元提高至1萬8000元；導致行人重傷，裁罰金額從原先1.8萬元至3萬元，直接比照致死，重罰3.6萬元，且另有刑責。

交通部指出，人本交通理念已成為全民共識，將持續推動改善行人安全措施，包括擴大停止線與行人穿越線間的距離、在人流密集的路口設置行人庇護島、專用行人號誌及綠燈早開讓行人優先通行等措施，提供用路人更安全的通行環境。

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另外，針對不停讓行人，導致行人輕傷，原本吊扣駕照1年，交通部後續將修法提高為吊扣1到2年，若導致行人重傷或死亡吊銷駕照原3年不得考照，擬提高為4到5年不得考領。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，目前修法法案已函送行政院審查中，待審查通過後，將依程序函送立法院審議修法，並朝本會期送立法院審議為目標。（編輯：管中維）1140619

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