職業駕駛包圍交通部 盼同步提高行人違規罰鍰

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（中央社記者余曉涵台北19日電）不滿交通部只針對駕駛提高罰鍰，台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會等多個職業駕駛團體，今天號召10多輛計程車、大客車等包圍交通部，訴求希望同步提高行人違規罰鍰等。

為了擺脫行人地獄，交通部擬修法提高「汽車駕駛不停讓致行人受傷」罰則，5日預告修正裁罰基準。

駕駛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，不暫停讓行人先行通過，並致人輕傷者，從原先處罰新台幣7200元至1萬2000元，提高為1萬8000元至3萬元；致人重傷者，罰則從現行的1萬8000元至3萬元，提高至3萬6000元；致人死亡者維持3萬6000元。預計6月底以前上路。

不滿只針對駕駛提高罰鍰，台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會等多個職業駕駛團體今天號召職業駕駛包圍交通部，10多輛計程車、大客車等響應。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，希望交通部可以聽到駕駛的聲音，行人闖紅燈或者沒有好好在行穿線上行走，裁罰金額不應該只有幾百塊，這根本不符合比例原則，也導致行人與駕駛對立，應該要提高行人違規的罰鍰。

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劉鴻樟認為，行人零死亡的目標是個理想，必須要從交通教育及道路規劃設計著手，像是人車分流等。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會等職業駕駛提出5大訴求，包含交通政策有違比例原則及有針對性針對駕駛人身分，以及針對車輛隔熱紙問題，不斷造成駕駛的困擾；建議提高行人闖紅燈裁罰金額為1萬8000元；重要道路路口，加強員警駐點查緝行人違規闖紅燈的行為；加強教育行人行經行穿線，違規闖紅燈罰則的標示；全面落實改善交通號誌「人車分流」機制，解決都會區人車爭道的問題。（編輯：管中維）1140519