車輛不禮讓行人擬重罰 修法法案已送行政院

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（中央社記者余曉涵台北18日電）交通部長陳世凱日前宣布要啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰。交通部今天表示，相關修法法案已經送到行政院。

根據道路交通管理處罰條例，目前一般違規（未肇事）處新台幣1200元以上到6000元以下罰鍰，並須接受道安講習，並記3點，如不停讓視覺功能障礙者，處2400元到7200元以下罰鍰；肇事案件處7200元以上到3萬6000元以下罰鍰，並接受道安講習、吊扣或吊銷駕照。

陳世凱日前接受中央社專訪時指出，將啟動修法規劃輕傷將由現行的7200元提高到1萬8000元，重傷或死亡一律以最高額3萬6000元處罰；致人輕傷原吊扣駕照1年檢討提高為吊扣1到2年；致人重傷或死亡吊銷駕照原3年不得考照，提高為4到5年不得考領。

桃園市日前發生有學童走在行人穿越道上，舉手提醒要過馬路，卻沒有車停讓。對此，交通部路政及道安司副司長廖振遠今天在例行記者會中說，交通部有追蹤這個案子，桃園市政府警察局將會開罰1200元到6000元罰鍰，並現勘了解狀況。

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廖振遠指出，道路交通管理處罰條例已經有加重車輛未禮讓行人的部分，需要修法的吊扣及吊銷駕照部分已經送行政院。

針對沒有車輛禮讓學生一事，還路於民行人路權促進會等民間團體發布新聞稿呼籲，盡速精進駕駛人監理制度、恢復原先記點方式、納入國際行穿道標誌、參照德國建立無號誌行穿道的系統性制度、參照先進國家對於不停讓行人執法方式。（編輯：管中維）1140418