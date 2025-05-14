取締行人違規數增 交部：有效避險才是關鍵

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（中央社記者余曉涵台北14日電）據交通部統計，113年取締行人違規數為8萬5239件，較112年7萬839件增加。交通部指出，取締違規不分駕駛或行人，交通安全關鍵不在於「站哪一邊」，而是「如何有效避險」。

為了擺脫行人地獄，交通部擬修法提高「汽車駕駛不停讓致行人受傷」罰則，5日預告修正裁罰基準。

駕駛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，並致人輕傷者，從原先處罰新台幣7200元至1萬2000元，提高為1萬8000元至3萬元；致人重傷者，罰則從現行的1萬8000元至3萬元，提高至3萬6000元；致人死亡者維持3萬6000元。預計6月底以前上路。

交通部在臉書公布行人和汽機車不讓行人取締統計，112年車輛路口不停讓行人取締數為14萬439件，113年取締11萬179件；行人違規取締112年有7萬839件，113年取締8萬5239件。

交通部指出，談論交通安全，關鍵不在於「站哪一邊」，而是「如何有效避險」，交通規則設計初衷就是讓每位用路人提升安全，所以取締違規不分駕駛或行人 ，目的都是為了減少事故發生的可能。

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交通部說，行人與車輛本就是「不對等」的存在，一旦碰撞，受傷最重的往往是行人，因此交通政策必須持續強化對弱勢用路人的保護。

交通部強調，為了讓所有人都能平安回家，請駕駛一定要停讓行人，用行動守護彼此安全。（編輯：吳素柔）1140514