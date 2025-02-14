6都達交通安全6大共識 擬推動機車行駛2車道

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（中央社記者余曉涵台北14日電）為了改善台灣交通，交通部今天邀請6都進行安全座談會，會中6都跟交通部、內政部達成推動機車至少可行駛2車道、推動路口停止線與行穿線淨距修正為2到3公尺等6大共識。

交通部今天首度邀請6都進行6都道路交通安全座談會，交通部長陳世凱在會中表示，韓國在道安上有30年的努力，日本有50年的努力，而台灣正在從車本交通改為人本交通，現在開始很努力地在進行改善，且已經有下降趨勢。

陳世凱表示，這雖然是第一次會議，但不會是最後一次，未來針對全國道安議題，不會侷限於6都，各縣市都會陸續邀請。

陳世凱指出，今天會議中達成6大共識，包含「永續提升人行安全計畫」確定以「路口行人安全設施改善」、「減少路側障礙物」、「人行道改善長度」及「校園周邊暨行車安全道路」等4項為114年重點績效指標；針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引18種交叉路口情境，交通部將加強辦理教育訓練，6都同意優先將重要路口或易肇事路口納入辦理地點。

以及縣市檢視道路安全及運行效率，推動機車至少可行駛2車道，兼顧機車行車路權及安全；推動路口停止線與行穿線淨距修正為2到3公尺，另就既有道路，將以淨距未達1公尺的路口優先改善；強化路口行人穿越道照明，對於照明不佳路口於年底提出改善計畫，另外參考公路局辦理路口改為白光試辦計畫；直轄市將配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善，提升助益行車安全。

陳世凱舉例，像是機車兩段式左轉部分，不同民眾的感受不一樣，不同路口也有不一樣的感覺，他自己認為兩段式左轉會讓他比較放心，但有些民眾則認為不需要兩段式左轉，因此部分路口雖然有設置兩段式左轉，但並非強制，而是讓民眾自行選擇。

陳世凱表示，6大共識希望可以在2到3年間完成，其中推動機車至少可行駛2車道部分，他認為可以比較快速地來做，而其他包含推動路口停止線與行穿線淨距修正為2到3公尺等則希望可以在2到3年間完成。

陳世凱表示，6大共識也會給其他縣市進行參考，未來也會跟其他縣市共同座談。

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另外，由於桃園市過去道安表現不佳，多次遭點名，陳世凱說，道安改善是政府一體，不論交通部、內政部或地方政府都要攜手合作，要讓民眾知道說各縣市努力了什麼、成效是什麼、遇到什麼樣的課題、做了什麼樣的改善等。

陳世凱舉例，像是庇護島的建置，已經建置很多，但問題是還必須跟民眾溝通教育才對行人有所幫助，像是開車不要切西瓜等等。（編輯：陳政偉）1140214