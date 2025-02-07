道安3箭 路口路停止線行穿線距離加大為2到3公尺

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部長陳世凱今天主持春節後首場道安記者會，宣布推動道安3箭。包括評估路口停止線與行穿線的距離加大為2到3公尺，預定上半年完成法規修正，第3季檢視各縣市改善情形。

陳世凱說，台灣目前規定路口停止線與行穿線的淨距是以1到3公尺為原則，但與行人事故較低國家相關規範比較，台灣比照日本為1到3公尺，距離都較近。但台灣非事故較低國家，有些縣市路口停止線與行穿線不符規定，甚至有50公分或30公分情形，對行人是很大壓迫感，且對包含部分休旅車在內的大型車輛來說會有視野死角。

依交通部提供其他國家路口停止線與行穿線的距離，韓國為2到3公尺，新加坡為3公尺，英國至少3公尺，瑞典至少2公尺，美國至少1.2公尺。

陳世凱說，今年推動道安改善第1支箭，就是參考國外規定，評估調整路口停止線與行穿線的距離為2到3公尺，幫行人多留1公尺，提升行人安全，並要求上半年完成法規修正，第3季檢視各縣市改善情形。

陳世凱提出的道安改善第2支箭，就是提升路口照明，其中會利用不同色溫燈具的色偏差，以「路段為黃光，路口改為白光」為換裝原則，讓行人通過路口時更易被察覺，預計今年以試辦方式辦理汰換，4月1日前完成7到10處路口，後續將追縱更換白光路口後的事故改善率及觀察有無其他不利影響。

公路局長陳文瑞說，113年已改善282處省道照明不足路口做改善，今年會以近3年常發生行人事故，盤點有影響行人及行車安全的路口，預計改善400處照明不足路口。

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陳世凱說，交通部祭出的第3支道安箭，就是啟動汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率檢測議題，購置儀器並提供檢測數據給車主參考，邀請駕駛、行人一起討論，並與車商、隔熱紙業者等溝通，制定安全指引，提供給使用中車輛、車輛經銷商、隔熱紙銷售商，協助宣導。

陳文瑞說，安全指引會參考國外規範，目前國外一般對車輛可見光透過率最低標準，前擋風玻璃為70%，前側窗玻璃為35%，後車窗及後擋風玻璃，隱私考量一般未規範。（編輯：孫承武）1140207